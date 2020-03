Pablo Bengoechea se disponía a retirarse del recinto Alejandro Villanueva en su vehículo personal, luego de haber brindado una conferencia de prensa para explicar los motivos de su renuncia en Alianza Lima, cuando un aficionado íntimo detuvo su avance.

El ‘Profesor’ al observar que un sujeto estaba cerca de su auto, decidió bajar la luna para atenderlo y recibió un abrazo. Otras personas también se le acercaron para brindarle otras muestras de afecto.

Pablo Bengoechea, extécnico de Alianza Lima. (Foto: GEC)

El motivo principal por el que Pablo Bengoechea dejó el banquillo de Alianza Lima fue el desgaste. “Me siento sin fuerzas de ayudar a Alianza. Que venga otro técnico con otro discurso. El mío ya no se escucha. No me siento con fuerzas, ánimos y a gusto", dijo.

"Esta decisión no fue tomada de un día para otro. Ya lo venía pensando y el sábado se lo comuniqué a mis jugadores. Simplemente que decidí acompañarlo el domingo en el ‘clásico’”, agregó.

