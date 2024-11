Sin duda, uno de los momentos más significativos en la corta trayectoria de Alex Valera con la Selección Peruana fue el repechaje contra Australia por un cupo al Mundial de Qatar 2022. En esa oportunidad, el delantero de Universitario asumió la responsabilidad de ejecutar el último penal de la tanda, pero tras fallar su disparo, se esfumó el sueño de clasificar al Mundial.

En una reciente entrevista para el programa “La Fe de Cuto”, Valera compartió con Luis Guadalupe cómo vivió el antes, durante y después de ese momento crucial. “Tú sabes lo complicado que es para un futbolista fracasar. No voy a entrar en detalles, pero me tocó patear el penal. Un día antes había practicado y la había puesto en el ángulo”, empezó recordando el delantero.

Después, el ‘Loquito’ confesó que el camino desde la mitad de la cancha hasta el área para ejecutar su disparo se sintió eterno, y que los curiosos movimientos del arquero Andrew Redmayne contribuyeron a que, mentalmente, el arco se le hiciera más pequeño.

“Llega el partido, y mientras caminaba, sentía que el arco se me achicaba, como si nunca llegara al área. Cuando puse la pelota, veo a ese grandazo, el arquero, haciendo su baile. Le tengo una bronca a ese arquero... El arco se me achicó y me temblaron las piernas”, comentó el ‘9′.

Finalmente, Valera reveló que fallar el penal contra Australia fue uno de los momentos más duros de su carrera, sintiendo que el mundo se le venía abajo. “Era mi primera vez, nunca había pateado un penal en una instancia así. Asumí la responsabilidad y lo pateé en el ángulo que había practicado, pero le pegué mal a la pelota y fallé. Se me cayó el mundo, fue lo peor que me pasó en la vida, una etapa muy complicada”, confesó.