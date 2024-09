No te pierdas la jornada 12 de la Liga 1-2024. El torneo sigue su curso con el encuentro entre Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos en vivo y online. Ambos equipos se encuentran fuera de la zona de la zona de descenso, Alianza Atlético en el lugar número 9 con 17 puntos y Comerciantes Unidos en el puesto 13 con 11 puntos. Sin embargo, los dos necesitan una victoria para no acercarse a los últimos lugares faltando pocas fechas para el fin del torneo. El partido lo podrás ver este lunes 23 de setiembre desde la 1:00 pm en la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.