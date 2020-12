Conforme a los criterios de Saber más

Casi todo listo. La temporada regular de la Liga 1 acabó con Universitario de Deportes como ganador de la Fase 1 y Ayacucho FC en la Fase 2. Junto a Sporting Cristal, el mejor de la tabla acumulada, estos tres equipos el título en la temporada 2020. Como ha sido usual en los últimos dos años, solo se jugará una llave de semifinal, mientras que el campeón del primer torneo corto, antes llamado Apertura, espera en la gran final.

Ayacucho FC y Sporting Cristal jugarán en dos choques a ida y vuelta por su pase a la definición del campeonato. El ganador será el que más puntos obtenga, es decir se necesita vencer en los dos o solo hacerlo en uno y empatar el otro. Se tomará en cuenta la diferencia de goles y no hay ‘tantos de visita’. En caso de igualdad en el marcador global (un triunfo para cada uno por la misma cantidad o dos empates), se decidirá el pase mediante penales.

En otras palabras, en estas semifinales no habrá tercer partido o tiempos extras. Todo sucederá en 180 minutos de juego. La organización del torneo programó estos partidos para este miércoles y sábado. Sporting Cristal jugó en esta instancia por última vez el año pasado, perdiendo ante Alianza Lima. Para Ayacucho FC será su estreno en los Play Off por el título nacional.

La ‘U’ espera tranquilo a su rival en la final. Al igual que la llave ya mencionada, serán partidos a ida y vuelta. Para salir campeón de la Liga 1 se necesita ganar los dos o tan solo uno y empatar el otro. Si hay una victoria de cada uno, se contará la diferencia de goles. No existe la figura de las ‘anotaciones de visita’. Si continúan igualados, se jugarán dos tiempos extras de quince minutos cada uno. De ser necesario, luego de eso habrá una tanda de penales.

Alejandro Hohberg anotó y doblete y selló el pase de Universitario a la final de la Liga 1. (Foto: Twitter Universitario)

Los partidos más importantes de la temporada se jugarán el miércoles 16 y sábado 20. De conseguir los permisos, la vuelta será el domingo. No se juega en el séptimo día de la semana por la Liga 1 desde el 8 de marzo. No hay forma alguna que se dispute una tercera final. Universitario de Deportes no dice presente desde el 2013, cuando superó a Real Garcilaso en Huancayo.

El conjunto de Ángel Comizzo no jugará semifinales pues, al ser campeón de la Fase 1 y ubicarse entre los dos primeros de la tabla acumulada (quedó segundo), el reglamento le permite pasar de manera directa a la definición del torneo. Exactamente de esta misma forma, Sporting Cristal (2018) y Binacional (2019) fueron beneficiados en su momento.

Por otro lado, estar entre el tercero y noveno del acumulado (finalizó cuarto) y ganar la Fase 2 le dan el derecho a Ayacucho FC la chance de jugar la semifinal. El último campeón del antes llamado Torneo Clausura que dio la vuelta olímpica por el título nacional fue Alianza Lima en 2017. Los blanquiazules no necesitaron llegar a los Play Off, pues también habían ganado el Apertura.

Con Ayacucho FC forzando una semifinal, por reglamento, su rival sale del mejor del acumulado sin contar a los ‘zorros’ y la ‘U’. Sporting Cristal se quedó con esta opción ya que es líder de la tabla anual. Los celestes llegaron sin ganar algún torneo corto, como le sucedió la temporada pasada. Lo mismo ocurrió con Real Garcilaso (2015), FBC Melgar, Deportivo Municipal (2016) y Alianza Lima (2018).

Finalmente, Universitario de Deportes, al ser ya finalista de la Liga 1, jugará la próxima Libertadores desde la fase de grupos. El ganador de la llave entre Sporting Cristal y Ayacucho FC también lo hará. El equipo que pierda, dirá presente desde la segunda fase previa, es decir, a cuatro partidos de la serie grupal. César Vallejo lo hará desde la primera, a seis encuentros. Carlos A. Mannucci, FBC Melgar, Sport Huancayo y UTC participarán en la Sudamericana.

