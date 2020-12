Conforme a los criterios de Saber más

En La Victoria se viven días grises, que combinan incertidumbre con incredulidad. Con los dedos cruzados algunos y otros mirando de reojo, se espera por el fallo de la Comisión de Licencias de la FPF para saber si efectivamente, tal como sucedió en la cancha, Alianza Lima termina en la Liga 2. Mientras la decisión se acerca, el hincha continúa intentando entender los giros del destino, que llevaron a los íntimos del éxito a la pesadilla del descenso.

Antes de que el Fondo Blanquiazul asumiera como principal acreedor, la institución aliancista vivía tiempos en los que diciembre era un mes de finales, de ilusiones por un nuevo campeonato. En las últimas tres temporadas, se logró un título y dos subcampeonatos con rostros visibles más allá de los jugadores, los principales protagonistas de los logros. Uno de ellos fue Gustavo Zevallos, quien en octubre dejó el cargo de gerente deportivo después de casi cinco años. Tras su salida, el exdirectivo se mantuvo al margen y con la lengua mordida. Sin embargo, frente a tanto fuego cruzado en los días que pasaron, decidió romper su silencio.

-Este año se inició haciendo varios fichajes, se hablaba de un gran equipo y se terminó en Segunda. ¿Cómo explicas este fracaso?

Cuando se inició la temporada todos proyectaban algo totalmente diferente a lo que se dio, pero en el campo los resultados no se dieron y creo hubieron varios motivos. No participé activamente en la conformación del plantel desde que llegó el director deportivo (Víctor Hugo Marulanda) en setiembre del año pasado. Él tomó contactó los primeros días de enero y ya no tuve ninguna participación como en años anteriores en los que, conjuntamente con el comité de fútbol y el comando técnico, llevamos adelante todas las contrataciones y ahí están los resultados.

-Antes de la llegada del Fondo Blanquiazul, el principal acreedor era SUNAT. ¿Cómo se trabajaba con ellos?

En el 2015 soy contratado por Christian Bustos, a quien lo designa SUNAT, y él busca a especialistas, entre los que estaba yo para que me encargara de los temas de fútbol. SUNAT jamás tuvo injerencia en ninguna decisión de la institución. Las decisiones las tomaba cada gerencia general de acuerdo a las áreas que correspondían. Cada dos o tres meses nos reuníamos con ellos para presentar las proyecciones y en las siguientes reuniones veíamos los resultados. Había una buena comunicación y jamás participaron de ningún comité.

-Se hicieron más de diez fichajes. ¿De quién fue la responsabilidad de estas contrataciones?

Desde el año pasado se empieza a trabajar, tres a cuatro meses antes. Muchos de los que llegaron fueron sugeridos por Pablo Bengoechea y algunos otros, quienes fueron contratados directamente por la dirección deportiva (Víctor Hugo Marulanda).

-En entrevista con RPP, Fernando Farah indicó que el Fondo Blanquiazul no armó el equipo…

En setiembre llega Marulanda y a partir de ese momento nosotros empezamos a tomar contacto con algunos jugadores para este año. Ya había jugadores con contrato y otros que estábamos a punto de fichar. En todas esas reuniones de contrataciones participó el director deportivo, quien fue traído por el Fondo y específicamente por la persona que nombras. Ellos han participado activamente de eso. La verdad me sorprendió todo lo que dijo y eso habrá que preguntárselo a él.

-¿Beto da Silva fue un fichaje del Fondo Blanquiazul?

Sí, efectivamente. Hubo un acercamiento el año pasado y quien cerró el tema fue Víctor Hugo, pero por pedido del Fondo Blanquiazul.

-En el caso de Alexis Gómez, representado por Gianfranco Revelli, se dice que llegó en ‘paquete’ buscando que Claudio Pizarro volviera a Alianza…

No es así. Alberto Rodríguez, Carlos Ascues y Alexi Gómez son jugadores que en su momento Pablo los sugirió, pero el Fondo los aprobó. De todas las reuniones en las que participé siempre estuvo el director deportivo. Hasta enero existía un comité de fútbol y luego se fue desintegrando.

Alexi Gómez el día de la presentación del plantel 2020. (Foto: GEC)

-¿Por qué se va Pablo Bengoechea?

Pablo se va porque la estructura de la institución cambió. La continuación de Bustos, que fue Renzo Ratto, siempre estuvo preocupado porque se cumplieran todas las necesidades de Pablo. Quiero pensar, y es una apreciación personal, que Pablo vio que esto no iba a funcionar como normalmente lo hacía, con una gerencia y un comité de fútbol. En ese momento había demasiada comunicación de muchas voces. Su salida fue un golpe para el plantel y Pablo debe haber comentado algo a los jugadores sobre su incomodidad.

-¿Por qué no se hizo el esfuerzo por retener a Luis Aguiar, Adrián Balboa y Federico Rodríguez?

Hubo varios temas. Primero, el club prescindió de Balboa. Luego Federico no se sintió cómodo por algunas situaciones que se dieron internas y dijo que no se iba a quedar. Además, su esposa estaba embarazada. Y el último en irse fue Aguiar.

-¿No hubo cuestionamientos por la partida de los uruguayos sabiendo que no se podía traer más jugadores?

Ese fue uno de los temas pero ya ahí no tenía el manejo sobre eso. Tampoco quiero decir que habría sido diferente si estaba, pero no hubiera permitido que se vaya ninguno de los tres, que eran muy importantes. Aguiar es una persona totalmente identificada con el club y mira cómo salió.

-¿Por estilos, Mario Salas era la mejor opción para asumir tras la salida de Bengoechea?

Yo sí estaba de acuerdo a pesar de que mi opinión no tenía ningún peso. Me parece que lo que hizo Mario Salas en el Perú fue muy bueno, es un tremendo trabajador. Él lamenta mucho lo que ha sucedido y se siente responsable, al igual que Pablo y yo. Debo ser autocrítico porque más allá de todo era parte de la institución.

-¿Es cierto que el representante de Mario Salas, Francesco Barbera, cobró 30 mil dólares?

Sé que a los representantes este año se les ha pagado comisiones y me imagino que tiene que haber cobrado por toda la gestión. Nosotros cuando trajimos a Pablo, nos sentamos junto al comité de fútbol y en una pizarra le mostramos los 17 jugadores que no renovamos, a los que teníamos comprometidos y qué presupuesto teníamos. Por un tema económico, le pedí que a los jugadores que quería nos los acercara directamente y no por medio de un representante. Y así fue. No porque tenga algo contra los representantes, que son personas útiles para el mercado, sino que en ese momento no habían condiciones para pagar comisiones.

-Eras la voz autorizada para hablar de temas deportivos y de un momento a otro desapareciste, asumiendo todo Marulanda. ¿Sientes que te fueron aislando?

No ha sido fácil estar prácticamente como espectador. No tomaba decisiones a pesar del cargo que tenía. En determinado momento se me acercó Víctor Hugo a comentarme que los señores del Fondo no querían que declare. Tengo mucha tristeza por lo que ha pasado en el club, pero por otra parte estoy tranquilo. Sé que mientras tuve autonomía para decidir, nos equivocamos como todos, pero también obtuvimos resultados.

-¿Desde cuándo dejaste de tomar decisiones?

Desde que se inició el año. Es más, cuando contrataron a los tres chicos de Twenty Two, de la San Martín –Jairo Concha, Óscar Pinto y Sebastián Gonzales Zela- me enteré a través de la prensa. Creo que lo hizo una de las personas del Fondo y Víctor Hugo. Ni siquiera sabía que estaban hablando con ellos. Siendo gerente deportivo no estuve informado de nada. Cuando me llamó Víctor Hugo a decirme que el club había decidido que yo no iba a continuar, lo primero que le dije es que quería que fueran sinceros conmigo. “El club no ha decidido, quien ha decidido es el Fondo”, le dije. Desde que llegaron no participé en nada. En enero hicieron un comité de planeamiento en Miraflores, en el que estuvieron el director deportivo, la gerenta general, la gerenta de finanzas, el gerente comercial, el gerente de marketing… y a mí no me comunicaron nada. Al final me enteré por terceras personas.

-¿Este tipo de manejos encaminaron hacia la debacle del descenso?

Ellos quisieron que las cosas funcionen de esa manera. Leía la declaración de una persona del Fondo, en la que admite que las decisiones las tomaban ellos. “El Fondo Blanquiazul solo estará cerca de la gerencia y no se meterá más en toma de decisiones”, indicó esta persona y así ha sido. El ambiente que vivía la institución internamente no era el mejor. Todos exigen, piden y reclaman compromiso de jugadores y trabajadores, pero no hay que olvidar que la semilla del compromiso es la confianza, algo que no se vio este año en Alianza Lima. Se regresó a las malas prácticas.

-¿Por qué continuar en el cargo con la situación que vivías?

Sentía que tenía el compromiso con la institución sobre todas las cosas. Tras cuatro años y medio no podía salir en un momento tan complicado como ese. La verdad con todo lo que sucedía y los resultados que se daban, pensé que en algún momento mi situación se podía revertir y poder ayudar al club.

Gustavo Zevallos fue gerente deportivo de Alianza Lima por cuatro años. En ese tiempo, el club íntimo logró un título y dos subcampeonatos. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

-Hay una versión que se conoce en la que Salomón Lerner asegura que dejabas el cargo por un pedido de George Forsyth, quien salió de Alianza cuando eras gerente deportivo...

Lo he leído y escuchado. Me da risa la verdad. En ese momento junto al comité de fútbol se decidió la no continuidad del arquero al cual te refieres. En ese 2017, Leao Butrón fue nombrado el mejor arquero y jugador del campeonato.

-La administradora Kattia Bohórquez aseguró en Gol Perú que llegaron jugadores que no debían hacerlo y que hubo falta de filtros…

Cuando armábamos los planteles, en todo momento teníamos una herramienta, que es una plataforma de seguimiento de futbolistas que arroja todo tipo de estadística. Lo veía la gerencia deportiva, el jefe de equipo Renzo Gayoso y el comité de fútbol, integrado por César Torres, quien está en el Fondo, Jomi Tirado, Richard Iglesias y Jaime Yzaga. Con esa herramienta, nosotros presentábamos lo que pensábamos podía ser lo mejor para el plantel en el siguiente año. Ahora en el club hay un encargado del scouting con una herramienta poderosa y con tres personas que trabajan para él. Este sistema es necesario y está perfecto pero finalmente son las personas las que contratan.

-Daniel Ahmed, a través de un audio, afirmó que cuando llegó encontró una institución que estaba corrompida por contratos exagerados, que habían suplentes que cobraban entre 10 y 12 mil dólares, que se encargó de hacer procesos…

Me parece que las declaraciones de Daniel fueron desafortunadas. Entiendo cómo se debe sentir porque él agarró el equipo y, como bien dice, ni tuvo tiempo de entrenarlo. Claro que había procesos, que lo hacían uno o dos personas. Todo se hace más fácil cuando se trabaja con un equipo de cinco, ocho, diez personas. Nosotros no teníamos el presupuesto para eso y con lo que teníamos los resultados fueron lo que todo el mundo sabe. Me sorprendió todo lo que dijo en el audio. Debe sentirse frustrado. Una lástima su salida porque lo que venía haciendo en menores era bueno.

-En Segunda, a falta del fallo, y sin Copa Libertadores, ¿cuál será el impacto económico?

Será tremendo. Todos estos últimos años hemos iniciado con una caja importante por recaudación y por el dinero que recibíamos de Conmebol. El año pasado quedamos subcampeones y recibimos tres millones de dólares. Este año no hubo recaudación. Creo que lo de la televisión se va a respetar y me parece que lo de la marca que viste al equipo va a continuar. Sin embargo, la realidad va a pegar duro en la economía del club. Lamento todo lo que está pasando y es algo que no merece la hinchada, que es el activo más preciado que se tiene y que en esta pandemia se puso de pie, apoyando siempre a pesar de todo lo que se vivió.

-¿Crees que será favorable el reclamo por la resta de puntos a Carlos Stein?

Según estatuto, el reclamo tiene todo para salir a favor de Alianza y espero que sea así. Pero se debió hacer público y salir antes para que no se piense que se reclama recién tras finalizar el torneo. Y se lo dije a Tito Ordoñez, quien presentó el documento ante la Comisión de Licencias con mucho tiempo de anticipación al partido contra Sport Huancayo. Desde la dirección deportiva se debió supervisar para evitar lo que se está diciendo ahora.

