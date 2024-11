Carlos Zambrano tuvo un gran año con Alianza Lima, a pesar de que a inicios de temporada Bruno Marioni lo dejó fuera del plantel, casi a mitad de temporada lo incorporó debido a que algunas cosas no funcionaron dentro de lo que tenía planeado.

Tras el 2024, el ‘Kaiser’ terminó su vínculo con Alianza y no descarta defender los colores de Universitario. “Es complicado. No lo sé. Es muy duro, pero mi familia es de Universitario. Mis padres y hermano son hinchas de la ‘U’. Yo soy hincha de Alianza Lima y también le tengo cariño a la Academia Cantolao, pero si es que algún día me toca vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, sería para cumplirle el sueño a mis padres. Ellos son de la ‘U’, pero siempre me gustó llevarles la contra”, expresó en ‘Peloteando con Luciano’ de Fiorella Retiz.

¿Carlos Zambrano renovará con Alianza Lima?

“Yo ya cumplí mi trabajo. Yo quiero quedarme. Eso no depende de mí, depende de la dirigencia y yo no quiero esperar mucho. Honestamente, todo va lento. Yo soy hincha aliancista y quiero quedarme en el club, pero uno quiere tener algo seguro. De eso ya se encarga mi empresario, quien está en conversaciones con Alianza Lima. Todo está en su cancha, ellos ya saben lo que quiero” declaró Zambrano para el programa Fútbol Champán.