Los íntimos celebran por lo que significa empatar una final así. Porque el estado de ánimo cambió: ahora la confianza está en ellos y las dudas recaen en los cremas. Esa sensación de alivio después de sufrir durante 93 minutos un partido que pudieron perderlo por más goles: la U se adueñó del partido, del balón, remató 20 veces -pero solo cuatro disparos fueron al arco- y desperdició un sin fin de ocasiones. Alianza llegó una vez y anotó para silenciar el Monumental.

“Es muy difícil que un encuentro de estos, en donde se enfrentan los clásicos rivales, se pueda dar un partido con tanta diferencia y lo digo con el máximo respeto. Sinceramente, no se me ocurre qué tendría que corregir desde el punto de vista futbolístico”, señaló un incrédulo Jorge Fossati en conferencia de prensa. Mauricio Larriera, por su parte, explicó el partido desde un mea culpa: “el rival fue superior por los errores del entrenador”.

Como sucedió en 2022 ante Melgar, Alianza Lima no ganó en la final de ida jugando de visita. Aunque esta vez, a diferencia del choque en Arequipa, no lo perdió. Retornará a Matute con la leve ventaja que resulta cerrar una definición en casa, con tu gente. Ya lo dijo Nolberto Solano en una entrevista con este Diario: “siempre he preferido cerrar una final en mi casa, con mis hinchas”.

Sin embargo, la ilusión del hincha no solo se debe aferrar a la jerarquía de sus jugadores. El técnico Mauricio Larriera debe corregir errores para no padecer un partido ante un Universitario que se mostró muy superior, ganando casi todos los duelos individuales y masticando el amargo sabor del empate por el simple hecho de su ineficiencia de cara al arco.

La tarea de Larriera: contrarrestar a Ureña y Quispe

Si Universitario dominó a placer en la ida, fue gracias al primer pase de Rodrigo Ureña y a la movilidad de Piero Quispe. En ellos radicó la superioridad merengue y Alianza no pudo contrarrestarlo en el propio partido. Ahora deberá hacerlo si no quiere sufrir más de la cuenta.

De acuerdo a las estadísticas que dejó el primer choque, Ureña fue el futbolista que más veces tocó la pelota: 92. Completó 73 de esos servicios. Siempre recibiendo en mitad de campo, con muchos segundos para pensar, el chileno se adueñó del mediocampo y siempre intentó hacer daño con sus pases: largos para Valera o Flores, o peligrosos para Quispe que se colocó a la espalda de Jairo Concha.

La jugada que acabó en el gol anulado a la 'U' nació desde un pase largo de Rodrigo Ureña. El chileno tuvo tiempo para ver y pensar a quién dársela. (Foto: Captura)

De hecho, Quispe también fue de los mejores hasta que fue sustituido por el técnico Jorge Fossati. Piero fue el que más desequilibrio intentó (7), completando cinco.

Para la vuelta, Larriera deberá tapar la salida de la U con Ureña y Quispe. Dejar de estar tan metido atrás y adelantar a Jesús Castillo y Jairo Concha para pelear ese mediocampo. Lograrlo será un punto a favor para equilibrar el encuentro.

Mapa de calor de Piero Quispe y Rodrigo Ureña ante Alianza Lima. (Foto: SofaScore) / Quilca León Marco Antonio

Dejar de ser “Barcodependiente”

Está próximo a cumplir los 40 años -el 11 de abril lo hará-, pero la vigencia y la jerarquía de Hernán Barcos lo ponen como el arma principal en el ataque aliancista, al punto que parece que existe una dependencia hacia su productividad en ofensiva. De los 14 goles que anotó Alianza con Mauricio Larriera en el banco, el ‘Pirata’ participó directamente en once: ocho goles y tres asistencias. Es decir, el 78% de influencia. Para dimensionar su figura: el segundo jugador más influyente es Jairo Concha con un gol y tres asistencias.

La estadística refleja una dependencia que no necesariamente puede ser perjudicial. Depende del lado en el que se mire. Sin embargo, el cuadro íntimo necesitará más que solo de Barcos para salir a ganar en Matute si quiere ser tricampeón.

El ingreso de Pablo Sabbag es una grata noticia para el técnico y los hinchas. El colombiano inició la jugada del gol del empate de Gabriel Costa. Su presencia e influencia, aunque no se refleja en las estadísticas, también será importante.