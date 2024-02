Alianza Lima vs Universitario jugarán el primer clásico del año por la tercera fecha de la Liga 1 Te Apuesto. El clásico se va a disputar este sábado 10 de enero del 2024, desde las 8:00 de la noche, en el estadio Nacional de Lima, donde solo habrá presencia de la afición blanquiazul. El partido solo se puede ver por TV en el canal Liga 1 MAX a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable, mientras que DGO (DirecTV GO), Zapping TV y Liga 1 Play tiene las imágenes en vivo por streaming. No te pierdas este partidazo que sacará chispas.

