Uno de los fichajes más discretos de Universitario de Deportes para la temporada 2024 fue el de Christofer González. El regreso del volante a la institución crema fue muy bien recibido por la hinchada, al tratarse de un futbolista formado en casa y con experiencia internacional. Sin embargo, el rendimiento de ‘Canchita’ no estuvo a la altura de las expectativas y tuvo que abandonar el club tras el Torneo Apertura.

Después de algunos meses, Fabián Bustos, entrenador crema, decidió explicar en una entrevista para el podcast “Y Uno Feliz” las razones por las cuales decidió prescindir de un futbolista que él mismo había pedido.

“Asumo mi parte de responsabilidad. No solo la directiva lo trajo, sino que yo estaba convencido debido a mi experiencia enfrentándolo cuando jugaba en Cristal. Sin embargo, creo que la presión mediática del Centenario lo superó. No quiero hablar mal, pero es como que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego, lo que es él”, aseguró.

Además, agregó: “La competencia la perdió. Después es un chico que intentó, que es formado en el club, que mucha gente lo quiere, algunos no lo quieren, pero es normal. Técnicamente, a mí es un jugador que me encantaba, lo que me acuerdo de él me gustaba, pero bueno”.

En otra parte de la entrevista, el estratega argentino enfatizó la importancia que representa para su carrera haber llegado a un club como Universitario. “Siempre quise estar aquí. Me siento muy a gusto desde el primer día. Una de las mejores cosas de la ‘U’ es la pasión de su hinchada”, expresó.

Después de la fecha FIFA, Fabián Bustos regresará al ruedo con los cremas, que enfrentarán una dura visita a Alianza Atlético de Sullana. El partido está programado para el domingo a la 1:00 p.m. en el Estadio Campeones del 36.

