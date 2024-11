La temporada 2024 de la Liga 1 nos regaló emociones, goles de gran calidad y jóvenes apariciones. Y, si bien no empezó el 2025, ya se empieza hablar de los fichajes, una etapa que también genera gran expectativa entre los hinchas de los diversos equipos que conformarán el torneo local. Y, para que no te pierdas ningún detalle sobre este tema, aquí podrás enterarte las altas, bajas y rumores de última hora de la Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, clubes que buscarán destacar en el fútbol peruano.

FICHAJES Liga 1 2025: altas, bajas y renovaciones en Universitario, Alianza Lima y Cristal





UNIVERSITARIO

Altas

Todavía no hay fichajes oficiales.

Rumores

En el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, Horacio Zimmermann señaló que los cremas tendrían en carpeta los fichajes de Michael Estrada y (José) Enamorado. “La ‘U’ está pensando en mantener una estructura e ir mejorándola. Hay dos sueños y dos jugadores que quieren traer. Michael Estrada, de LDU, delantero ecuatoriano de 27 años, seleccionado ecuatoriano. Y el otro es (José) Enamorado, el colombiano que juega en Junior”, dijo el comunicador en el espacio digital.

José Enamorado fue figura de Junior en la última Copa Libertadores. (Foto: Agencias)

Asimismo, en las últimas horas se esparció el rumor de que Carlos Zambrano es del gusto de Universitario. Renato Luna es el comunicador que se animó a decir que el ‘Kaiser’ sí es una opción para la ‘U’ de cara a la siguiente campaña. Es más, detalló que desde Ate ven con buenos ojos la llegada del central. Dicha información, como se esperaba, generó incertidumbre en la mesa del panel de No Somos TV.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2024. (Foto: Alianza Lima)

“Hay un interés real de Universitario de Deportes por Carlos Zambrano”, dijo el popular Tato’ en dicho espacio digital. La reacción de Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fue de sorpresa y hasta puso en tela de juicio la veracidad de la información de su colega: “Confío en tu información y la descarto absolutamente”.

El ‘León’, por su parte, no descartó vestir la camiseta crema. “Es complicado, no lo sé, es muy duro, pero mi familia es de la ‘U’. La gente no sabe, mi padre, mi hermano son hinchas de la ‘U’. Lo he dicho en varias entrevistas, soy hincha aliancista, fanático de Alianza, pero también quiero a la Academia Cantolao en el cual me inicié”, dijo Zambrano en Peloteando con Luciano.

“Pero si es que algún día me toque vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, pucha, sería para cumplirle el sueño a mis padres, a mi padre y a mi hermano que son locos hinchas de la ‘U’, pero siempre me gustaba llevarle la contra”, agregó el exBoca Juniors.

Otro jugador que también sería mirado desde la ‘U’ es Paolo Reyna, lateral de Melgar. En diálogo con Fútbol como Cancha de RPP, Manuel Barreto, director deportivo del club de Ate, halagó al jugador del cuadro arequipeño. “Es un jugador de nivel de selección. Seríamos unos inútiles si no observamos a alguien como Paolo Reyna. A la ‘U’ siempre le interesan jugadores con ese potencial”.

Paolo Reyna lleva 6 temporadas jugando por FBC Melgar, y hoy figura como opción para reforzar a Universitario desde el 2025 según Manuel Barreto. (Fuente: X Melgar)

Futbolistas que finalizan su contrato este año, según Transfermarkt:

Edison Flores

Álex Valera

Nelson Cabanillas

Segundo Portocarrero

Hugo Ancajima

Aldo Corzo

Yuriel Celi

Sebastián Britos

Álvaro Rojas

ALIANZA LIMA

Altas

Todavía no hay fichajes oficiales.

Rumores

Damián Tello ha sonado como posibilidad para ser arquero de los blanquiazules en 2025. El portero argentino tapa actualmente en Atlético Talleres de Escalada. Otro jugador que podría ponerse la blanquiazul según diversas voces periodísticas, es el colombiano Carlos López, quien actualmente milita en Los Chankas.

Damián Tello aparece como una posibilidad para Alianza Lima de cara a la siguiente temporada. (Foto: Instagram)

“No es verdad. Mi representante habló y me dijo que estaban viendo, pero no es nada concreto. Hoy quiero terminar bien con Los Chankas y esperar lo mejor para la próxima temporada”, comentó sobre este tema López en L1 Radio. Además, se hizo oficial la compra del pase de Juan Pablo Freytes hasta el 2027.

Futbolistas que finalizan su contrato este año, según Transfermarkt:

Carlos Zambrano

Hernán Barcos

Sebastián Rodríguez

Cecilio Waterman

Ángelo Campos

Adrián Arregui

Jiovany Ramos

Pablo Sabbag

Aldair Fuentes

Juan Pablo Freytes

Franco Zanelatto

Erick Noriega

Catriel Cabellos

Gonzalo Aguirre

SPORTING CRISTAL

Altas

Todavía no hay fichajes oficiales.

Rumores

Por ahora, el único jugador que suena cada vez más fuerte para llegar a Cristal es Misael Sosa, atacante del Deportivo Maipú de la Primera Nacional del fútbol argentino, en el que en 35 encuentros anotó 11 goles. Se dice que hay intención del cuadro rimense en comprar los derechos de dicho futbolista.

Sosa sería una de las apuestas de Cristal para el 2025. (Foto: club_deportivo_maipu)

Futbolistas que finalizan su contrato este año, según Transfermarkt:

Martín Cauteruccio

Alejandro Hohberg

Nicolás Pasquini

Gustavo Cazonatti

Diego Enríquez

MELGAR

Altas

Todavía no hay fichajes oficiales.

Rumores

No se ha revelado nada todavía sobre próximas contrataciones en los rojinegros. Sin embargo, según el periodista Carlos Benavente de Radio Ovación, Bernardo Cuesta, Cristian Bordacahar y Horacio Orzán habrían renovado con el cuadro arequipeño.

Bernardo Cuesta es el goleador histórico de Melgar. (Foto: Liga 1)

Futbolistas que finalizan su contrato este año, según Transfermarkt:

Ricardo Farro

Bernardo Cuesta

Carlos Cáceda

Jean Pierre Archimbaud

Cristian Bordacahar

Leonel González

Alexis Arias

Brian Blando

Alejandro Ramos

Paolo Reyna

Sebastián Cavero

Matías Lazo

¿Cuándo se abre el mercado de fichajes en Perú?

El mercado de pases se abriría el próximo jueves 2 de enero y culminará en la última semana de febrero. Desde esa fecha los clubes podrán inscribir a sus futbolistas nuevos.

Cuáles son los clubes peruanos clasificados a la Copa Libertadores 2025

Universitario

Sporting Cristal

Alianza Lima

Melgar

Cuáles son los clubes peruanos clasificados a la Copa Sudamericana 2025

Cusco FC

Cienciano

Atlético Grau

ADT

¿Qué clubes ascendieron a la Liga 1 2025?

Los equipos que ascenderán de la Liga 2 2024 a la Liga 1 2025 son Alianza Universidad y Juan Pablo II College.

¿Qué equipos descendieron en la Liga 1 2024?

Por ahora, el único club que descendió oficialmente de categoría es Unión Comercio. Falta esperar la última fecha para conocer a los otros dos equipos que lo acompañarán.