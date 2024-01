El torneo ‘Creciendo con el Fútbol’, que organiza la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tendrá la Final Nacional 2024 en Chiclayo el próximo mes de febrero.

La Ciudad de la Amistad fue el lugar elegido para este certamen que tendrá a los mejores equipos de las categorías sub 08, Sub 10 y Sub 12 de todo el país.

La competencia se disputará en el Complejo La Videnita ‘Rumenos Scander’ desde el 22 de enero al 01 de febrero.

FIXTURE SUB 08

FIXTURE SUB 10

FIXTURE 12

Cabe mencionar la importancia que se desarrollen estas competiciones a nivel menores, a fin de fomentar el deporte y también para captar talento que nos pueda representar en futuras generaciones.