Además, confía en que podamos sacar adelante unos nuevos juegos . “Es momento de que otros tomen la batuta. Hay gente muy capaz, con experiencia y puede asumir el manejo”, reafirma.

¿Cómo afronta de manera personal la candidatura oficial a los Juegos Panamericanos 2027? ¿Cómo debemos tomar esta noticia?

No hay que ir confiados. Puede ser que a alguna otro país le digan: “Ahora te toca a ti, ya Lima tuvo su oportunidad”.

¿Estamos preparados?

Lima tiene todas las sedes disponibles, el equipo de gente calificado que estuvo en Lima 2019, y que también han estado en Santiago 2023, y algunos hasta en el Mundial de Qatar 2022 y en los Juegos Olímpicos (Tokio 2020), entonces, tienen la posibilidad de armar los Juegos Panamericanos de una manera bastante rápida. Esa es la primera impresión que tengo. Creo que estamos listos. Quizás alguna otra ciudad pueda estar lista. Entendemos que Asunción, Paraguay, y alguna ciudad de México también estarían evaluando la candidatura.

¿Esta postulación es uno de los frutos posteriores a lo que se consiguió realizando los Juegos Panamericanos Lima 2019?

El resultado de Lima 2019 fue bueno. Ustedes le pondrán el adjetivo que les parezca. Estamos todos listos. Existe el reconocimiento. No diremos que es fácil hacerlo. Ninguno de estos juegos son fáciles, pero quizás más fácil que para otra ciudad. Derrepente se van a tener que tomar más tiempo. Normalmente la sede se dan con seis años de anticipación, entonces, en ese sentido Lima ya ha recorrido bastante. Tan es así que este año solo tiene que hacer mantenimiento de lo que existe. En algunas sedes hay un mantenimiento mayor, pero está todo listo. Las sedes se han mantenido muy bien. Legado ha hecho una estupenda labor de gestión, no solo manteniendo las sedes sino también dándole actividad. En estos momentos, entiendo, que hay 15 mil chicos practicando deporte en las sedes de los Juegos Panamericanos. Eso ayuda, no es como en otros eventos que terminan los juegos y las sedes se abandonan. Aquí nunca se abandonó ninguna sede.

¿Podemos decir que estamos adelante de otras postulaciones?

No puedo hablar por los otros países porque cada uno tiene su realidad, y eso evaluarán en Panam Sports. Pero sí podemos dar la garantía que se pueden hacer unos juegos. Cuando a mí me tocó sacar los Juegos Panamericanos adelante con solo dos años y diez meses de tiempo, bueno no había muchas cosas hechas. Casi tuvimos que hacerlo todo. Eso es una ventaja. No sé si otros países lo puede hacer.

En cuánto a inversión, ¿cuánto se gastó en Lima 2019 y en cuánto deberá estar el presupuesto para los juegos del 2027?

El presupuesto del plan maestro de Lima 2019 que yo recibí era de 5 mil millones de soles más IGV. Después, como empezamos a hacer ajustes nos bajaron a 4 mil 300 millones con IGV, y nosotros lo hicimos con 3 mil 800 con IGV. Hasta creo que menos. Entonces, es muy probable que cueste la mitad. Lo que hay que tener en cuenta es que los juegos generaron actividad económica por 5 mil 200 millones de soles que emplearon a medio millón de personas de forma directa o indirecta, y se produjeron más de 82 mil artículos sobre Lima 2019 en el exterior, que si PROMPERÚ hubiera tenido que hacer una campaña para promover las visitas al Perú hubiera tenido que gastar mil millones de dólares. Ese ha sido un poco el resultado y también las nuevas formas innovadoras de contratación. Muchos pueden criticar lo que fue gobierno a gobierno, pero lo que si no podemos quedarnos ciegos ante las distintas y más modernas formas de contratación que se emplearon en los Juegos Panamericanos, que yo diría que casi al 99.9% evitaron la corrupción. Fueron unos juegos donde nadie de las empresas corruptas estuvieron. No tuvimos ninguna observación de ningún perdedor (empresa licitadora). Ninguna obra se paralizó, todas las que se empezaron se terminaron, todas llegaron a tiempo e incluso antes de tiempo. No como en otros juegos, donde mientras los atletas llegaban a la villa panamericana, por el otro lado estaban los obreros trabajando, esto no ha sucedido en Lima.

¿Las ganancias serían mayores en unos nuevos juegos?

El impacto en la actividad económica en Lima 2019 fue de 5 mil 200 millones de soles, pero a eso hay que incluir las obras que se hicieron. Hoy día ya no van haber obras nuevas. Ya las obras están hechas, hay que hacer mantenimiento y algunas cosas complementarias. Podría ser menos (la ganancia), pero la exposición del país va a ser muy importante. Nosotros durante Lima 2019 se transmitieron más de 900 horas en televisión en todas las Américas. Hoy día cualquier persona puede entrar a YouTube y va a encontrar contenido de Lima 2019. Es una gran oportunidad para las obras de la ciudad. Lima puede acelerar una serie de obras públicas de vialidad para ponerse al día en todo lo que se refiere a la parte de infraestructura. Es una gran oportunidad que tiene Lima para ponerse al día en obras de infraestructura. El alcalde de Lima es conciente. Hay que recordar que para Lima 2019 se hicieron obras como el viaducto de la avenida Armendariz, la auxiliar de la Panamericana Sur, la avenida Pachacútec (Lima Sur). También se hizo todo el acceso a las sedes de Villa María del Triunfo con pista de concreto armado para que resistan bastantes años. Esto puede ser un detonante para que las inversiones y las mejoras que necesiten la ciudad de Lima se reactiven. Y además, por otro lado, pensamos que la economía del país debe mejorar. Hay que ser optimistas respecto a nuestro país. Creo que va a ayudar. Hay una serie de beneficios colaterales para la economía y la ciudad.

¿Cuál es el estado actual de las obras que se lograron para Lima 2019? ¿Cómo ha sido el manejo de Legado hasta ahora?

Todas están funcionando. En este momento hay más de 15 mil chicos que tienen actividad deportiva en las sedes de los panamericanos. Hay un uso intenso de toda la infraestructura. También quiero mencionar que en el tema de Legado lo están haciendo muy bien. Esto empezó con Alberto Valenzuela que fue mi sucedor, y luego con Álvaro Castro, quien es un gran gestor de todas las sedes, donde este año se va a dar en La Videna el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo. Además, que hubiera sido de las muchas personas que enfermaron de COVID-19 y pudieron alojarse en la Villa Panamericana. Se calcula que cerca de 60 mil personas se alojaron en la villa panamericana. Por ejemplo, el Legado y la Reconstrucción con Cambios, con el modelo de los Juegos Panamericanos, hicieron aproxidamente 14 hospitales de campaña en todo el Perú y se solucionaron los problemas de oxígeno. Las sedes sirvieron para vacunar a las personas.

¿Qué se quedó en planes en el 2019 y no se pudo realizar?

No, nada. Hubieron obras posteriores como el Biomédico que se hizo en La Videna, después en la sede de Punta Rocas se hicieron habitaciones. Nosotros nos concentramos en lo que se necesitaba para hacer los juegos.

¿Qué obras faltan por concretar si recibimos la sede del 2027?

En realidad, ya están todas hechas. Se pueden mejorar. Incluso los estadios tiene el espacio para poner tribunas temporales. Así que está ya, practicamente, todo hecho. Quizás se puede hacer una cancha de Remo, me encantaría, pero no lo veo en este momento.

De llegar a recibir la sede de Lima 2027, ¿qué obras viales en la capital podrían recibir ayuda para concretarse?

Me encantaría que la avenida Santa Rosa esté lista. Me prometieron que estaría lista para los panamericanos con puente y todo, y lamentablemente no fue posible. Me gustaría que el puente que conecta con el otro aeropuerto esté listo. Quizás sea necesario ampliar a cuatro carriles la Panamericana Sur, desde Atocongo hasta la entrada del puente Pumacahua en Villa El Salvador. Nos falta conocer al detalle las obras que piensa hacer el Alcalde de Lima (Rafael López Aliaga). Me imagino que, ahora, las va a tratar de concatenar a lo que se necesita como prioridad para los Juegos Panamericanos. Espero, también, que las líneas del Metro estén listas.