Este martes 03 de octubre, Melgar vs. Mannucci se verán las caras por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El encuentro está programado para iniciar a las 18:00 horas locales, desde el Estadio Monumental de la UNSA. El conjunto ‘Dominó' se ubica en la primera posición de la tabla, aunque con un partido más, supera a Universitario por diferencia de goles. Si desea disputar la final del certamen deberá ganar los duelos que restan y esperar resultados que le favorezcan. Por su lado, los trujillanos no atraviesan un buen momento y solo han tenido un triunfo en los últimos cinco partidos. La transmisión se puede ver por Liga 1 MAX a través de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

VIDEO RECOMENDADO Melgar vs. Mannucci en vivo online por Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.