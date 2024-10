El futbolista de Sport Huancayo, Jean Deza, ha recuperado algo de lo que tenía antes, que era su desequilibrio y versatilidad para moverse dentro del terreno de juego. Junto a Franco Navarro, ha demostrado que puede volver a la selección peruana si así se lo propone. Mediante un podcast, el popular “Ratón”, habló acerca de algunos futbolistas peruanos y su experiencia viendo fútbol.

“Gente que no ve fútbol es gente que no se quiere superar, para mí como futbolista. Después su vida privada es otra cosa como futbolista porque tú miras a los más grandes. Yo juego de extremo ¿A quién me gusta mirar a mí? A Neymar, en ese tiempo a Ribery, era el mejor jugador del mundo jugando con los brazos”, expresó Deza.

“Tú sabes, que tú te puedes impulsar con los brazos. Impulsar es una cosa a que tú cambies el ritmo ¿Me entiendes?. Yo estoy que hago el mano a mano contigo y tú sabes que el volante o el ‘6′ viene a hacerte esto (empujarte), tú le pones el brazo y tú te impulsas con él y vas más rápido”, agregó.

“Te enseña esas cosas, te enseña también a manejar los tiempos, te enseña la técnica y a cómo perfilarte. Hay muchos jugadores en el fútbol peruano que no saben jugar perfilado”, finalizó.