El domingo nos despertó con el veloz gol de Hirving Lozano para el Napoli ante el Hellas Verona. Con tan solo nueve segundos, es la tercera anotación más rápida en toda la historia de la Serie A. El mexicano quedó a tres del récord, propiedad de Rafael Leao del AC Milan, marcado hace pocos más de un mes atrás. El fútbol peruano y nuestro seleccionado no es ajeno a estas marcas, algunas casi en el olvido o confusión de los hinchas.

- TORNEO LOCAL -

”El triunfo de la ‘U’ comenzó con el impacto del gol tal vez más rápido hecho hasta ahora en nuestro medio, cuando apenas a los 17 segundos (sic), Torrealva venció a Darío Herrera. La bola fue jugada primero por Martínez, este cedió a Yáñez, quien dio un pase largo y profundo que se encontró en la arremetida del delantero”, se lee en la página T06 de El Comercio, en su edición del 17 de diciembre de 1990.

Un día antes, el domingo 16, Universitario había goleado 3-0 a Unión Huaral en el ‘Lolo Fernández’. Jesús ‘El Chucho’ Torrealva fue la gran figura al marcar un triplete, pero el primer gol pasó a la historia. Gracias a un video en YouTube, y con la ayuda de un cronómetro, se puede contar que fue a los 7 segundos y 91 milésimas. Un total de seis mil 376 personas fueron testigos privilegiados desde las gradas. La recaudación fue de 11,422′727,102 intis.

“Los huaralinos, como buena parte del público, estaban en ese momento buscando su mejor ubicación, y fueron sorprendidos por el ingreso veloz de Torrealva. En ese entrevero cayó Frank Ruiz (defensa de Unión Huaral), que ayer de seguro aprendió la lección que los partidos empiezan con el pitazo del árbitro y no cuando el jugador recién se siente bien ubicado”, cierra la nota de El Comercio.

Anécdotas de Jesús Torrealva, contadas por Daniel Peredo en DT de El Comercio hace una década. (Foto: Archivo El Comercio)

El 8 de marzo de 2017, Liber Quiñones quedó muy cerca de romper su récord. En otro triunfo crema por 3-0, esta vez ante Alianza Atlético, el atacante abrió el marcador a los 8 segundos. “Fue así: pitazo inicial y toda la ‘U’ va para adelante, conducida por (Carlos) Grossmüller y (Edison) Flores. La pelota le llega a Juan Diego Gutiérrez por izquierda y la cruza de inmediato para la llegada del uruguayo, que aprovechó que la visita no se sacudía de la modorra”, fue descrita la jugada del tanto en El Comercio.

Pero así como Universitario anotó, también recibió. El 3 de octubre de 1999, Jorge ‘Loverita’ Ramírez le marcó a los 9′', en un nuevo 3-0, en este caso a favor de Unión Minas. El retirado atacante lo hizo gracias a un derechazo cruzado desde el borde del área, sorprendiendo a Óscar Ibáñez. Por coincidencia, esa tarde Alianza Lima encajó un tanto a los 36 segundos.

El gol de Hirving Lozano

Gol de Hirving Lozano con Napoli entró en la historia de la Serie A. (Foto: EFE / Video: ESPN)

- SELECCIÓN PERUANA -

El gol más rápido en la historia de la bicolor se dio en un amistoso. Claudio Pizarro, ya figura del Bayern Múnich alemán y resistido por gran parte de los hinchas, demoró tan solo 14 segundos y 73 milésimas para anotarle a México, el 20 de agosto de 2003. En la que quizás fue su mejor presentación en la ‘Era Autuori’, la bicolor superó por 3-1 a los aztecas en el Giant Stadium.

Este choque tuvo una fuerte pelea, en la que Claudio Pizarro y John Galliquio fueron expulsados. Por el miedo de que se pierdan el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, la FPF organizó de emergencia un amistoso ante Guatemala en Lima. Este debió ser el debut de Paolo Guerrero, pero el Bayern no aceptó su fecha de regreso y no pudo llegar a nuestro país.

Paolo Guerrero cumplía su primera temporada en el primer equipo del FC Bayern, cuando marcó su gol ante Ecuador en 2005. (Foto: Martín Herrera / Archivo GEC)

Es justo Paolo Guerrero el dueño de nuestro gol más prematuro por Eliminatorias. El atacante le marcó a Ecuador en 40 segundos de iniciado el partido, en una igualdad a dos goles el 30 de marzo de 2005. Con 21 años en ese entonces, el hoy capitán y artillero histórico de nuestro combinado patrio sumaba su segunda anotación en cuatro presencias.

Por Copa América, debemos retroceder varias décadas. El 21 de enero de 1937, “apenas se había jugado un minuto cuando la bola que venía del ala izquierda permite a J. (Jorge) Alcalde lanzar sobre la valla contraria, sorprendiendo al arquero chileno. Atónito por lo rápido de la jugada, no logró emplear reacción alguna”, se lee en el cable de UP en la página 17 de El Comercio. ‘Campolo’ Alcalde abrió el marcador al minuto, en un empate 2-2 entre Perú y Chile en Almagro. Al estar ambos de blanco, nuestro seleccionado jugó con camiseta de San Lorenzo.

Ese mismo lapso demoró Adelfo Magallanes ante Paraguay en el campeonato sudamericano de 1942. Al igual que el tanto de Paolo Guerrero y Jorge Alcalde, nuestro combinado patrio no supo cuidar la ventaja y empató 1-1. En los Juegos Olímpicos de Roma, con una selección juvenil al ser amateurs, Ángel Uribe le marcó a Francia al minuto de juego. Otra vez no supimos mantener el marcador, perdiendo por 2-1.

Por otro lado, Adriana Dávila marcó el gol más rápido de las selecciones femeninas en su búsqueda de clasificar a un Mundial. La actual futbolista de César Vallejo lo hizo en siete minutos contra Argentina en el Estadio Monumental de Lima, el 27 de abril de 2003. Como era de suponer, Perú no ganó, sino igualó 1-1. En los Juegos Bolivarianos de 2005, Miryam Tristán abrió el marcador de la final en cinco minutos. El 20 de agosto, la bicolor goleó 3-0 a Colombia y ganó la medalla de oro.

Adriana Dávila celebrando su gol ante Argentina en el Sudamericano Femenino de 2003. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

- TORNEOS INTERNACIONALES -

“Buenas tarde. Avanza Alianza. Félix Suárez. Entra. Remata. ¡Gol!”, se escucha en el relato de Ovación por Radio el Sol. Así se narró el gol más rápido en la historia de la Libertadores, obra de Alianza Lima ante Independiente Santa Fe el 4 de abril de 1976. Suárez, natural de Piura, anotaría un doblete, sumando un tanto de César Cueto, para la goleada por 3-0 en Matute.

“Su defensa estaba en 3/4 de cancha. Hablé con César (Cueto) y le digo “nos quieren insinuar de arranque. Yo te la toco y me la tocas por izquierda para meter un ‘zapatazo’. César me dijo “no, a la derecha”. Yo le entendí rápido. Se la toco y mientras que la acomoda, me da tiempo para correr. La tira entre el back y marcador. Viene el bote y el segundo de rebote, fuera del área, con la derecha cruzado. El arquero (Luis López) cuando me ve, recién se iba a poner los guantes. Los tuvo que tirar”, recuerda el mismo Suárez en un video en YouTube.

Por Sudamericana, Germán Carty le anotó en 48 segundos a Atlético Nacional de Medellín por las semifinales de la edición 2003. Hasta seis futbolistas tocaron el balón en la jugada previa que culminó con la rápida anotación del exdelantero, el 4 de diciembre en Cusco. Con un global de 3-1, el ‘Papá de América’ clasificaba a la final contra el poderoso River Plate.

Meses antes, el mismo Germán Carty dio inicio a una goleada por 4-0 ante la Universidad Católica de Chile en 50′'. Es decir, superó su propio récord. Aquel 25 de setiembre, el ‘Avestruz’ marcaba el primero de sus seis tantos para ser el máximo artillero de la edición 2003, en la que su equipo, Cienciano, alzaría el trofeo.

Llamada en la portada de El Comercio por el rápido gol de Alianza Lima en la Copa Libertadores 1976. (Foto: Archivo El Comercio)





