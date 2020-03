Después de un paso silencioso por Europa, Iván Bulos decidió regresar al fútbol peruano con el objetivo de relanzar su carrera. En esta ocasión vestirá los colores del Sport Boys, institución a la cual considera como “espectacular” y con la que espera recuperar su nivel. La lesión a la rodilla, esa que lo marginó en los últimos años, es cosa del pasado.

Iván Bulos: "Hay que sumar al grupo. Acá tenemos que tirar todos por el mismo lado. En eso estamos". (Foto: Francisco Neyra / El Comercio)

- Decides volver al país después de un paso discreto por Europa. ¿Cómo te encuentras en este momento?

Estoy muy bien y muy contento de estar aquí. Sport Boys es un club espectacular, un buen equipo. Estoy afinando la máquina, como se dice.

- ¿Qué te motivó a fichar por el Sport Boys?

Tenía que tomar una buena decisión en este momento. El objetivo era sumar minutos y jugar partidos después de un tiempo prolongado de para. Ahí apareció la propuesta del Sport Boys. No lo dudé.

- ¿El Sport Boys te planteó algún proyecto que también pesó en tu decisión?

Hay buenos jugadores y la propuesta del técnico es muy interesante. Creo que se acomoda a mi juego. Hice un análisis completo de todo. Sumar minutos me llevó a tomar esta decisión.

- ¿Existieron otras ofertas?

Sí. Nos demoramos un poco por un tema de mi equipo anterior. Teníamos que estar de acuerdo (para la operación). No era fácil y por eso no pudimos resolverlo antes. En el momento que llegó la propuesta del Sport Boys, que fue hace pocos días, no había tiempo que perder porque quería jugar.

- ¿Qué te dijo el entrenador Marcelo Vivas al recibirte?

Que estaba lógicamente contento por mi llegada. Hay que sumar al grupo. Acá tenemos que tirar todos por el mismo lado. En eso estamos.

- ¿Qué quieres lograr en Sport Boys?

Quiero recuperar mi nivel. Sé que eso lo lograré sumando minutos, teniendo partidos y los goles llegarán con eso. De eso vive un delantero.

“Quiero estar cerca de la selección. Jugar acá en Perú es distinto. Todo es un combo que viene con el trabajo”.

Iván Bulos, delantero del Sport Boys.

- ¿Fue un error salir al extranjero sin haberte consolidado en el campeonato peruano?

No. Yo lo volvería a hacer. He tenido mala suerte con el tema de las lesiones. A veces vienen esos tiempos, pero es parte de. Hay que aprender de eso y asumirlo.

- ¿Por qué te costó tanto el fútbol europeo? A casi la gran mayoría de compatriotas les ha sucedido lo mismo…

Cada jugador es distinto y puede pasarle varias cosas. Por mi parte te digo que el tema de la rodilla hizo que regresara de Portugal.

- Tu paso por Croacia fue fugaz. Ni debutaste...

Se habló con el club y se decidió que si yo no estaba bien no iba a jugar. Quería estar al 100% y no quería arriesgarme. Igual ellos quisieron hacer la propuesta. En Portugal aceptaron. Bueno son negocios. Yo fui, pero siempre tuvimos claro de que si no estaba bien no jugaría. Eran cinco meses de préstamo.

Iván Bulos entrenando con el HDK Hajduk, de Croacia. (Foto: @ivanbulos)

- En Boavista pasó exactamente lo mismo.

Cuando llegué a Boavista también les dije lo mismo.

- A lo largo de tu carrera has padecido de lesiones graves. Cada una de ellas habrá sido como lidiar en una batalla...

Sí, es duro. Es muy difícil aceptar la lesión, quedar fuera y ver cómo el tiempo pasa. Sin embargo, uno tiene que estar tranquilo y con la mentalidad bien fuerte. Hay que saber que todo estará en su lugar.

- ¿En algún momento pensaste que todo ese esfuerzo podría ser en vano?

No, en vano no. Obviamente uno tiene miedo que no resulte pero todo lo que haces se refleja en alguna cosa y yo sigo trabajando como el primer día de mi carrera. Aunque cada vez con más ambición.

- ¿Cómo maneja todo esto un futbolista desde el ámbito psicológico?

Tiene que apoyarse en su familia y la gente cercana. No es fácil manejar la ansiedad y las ganas de jugar. Es duro, pero todo depende del carácter de cada uno.

- ¿Cuál es la etapa más difícil en una recuperación?

Estar lejos de la cancha y no poder hacer lo que te gusta. Te sientes imposibilitado de jugar. Eso es lo más frustrante.

- ¿Lo pensaste mucho para volver al fútbol peruano?

Son circunstancias de la vida. Hay que tomar las mejores decisiones y esta era una de ellas. Ya no había tiempo para dudarlo.

- Llegar al Sport Boys, además, debe significar para ti una oportunidad para relanzar tu carrera.

Esa es la idea. Quiero estar cerca de la selección. Jugar acá en Perú es distinto. Todo es un combo que viene con el trabajo.

- ¿Qué entiendes por el éxito?

Para mí el éxito es tratar de hacer siempre lo mejor. Una persona exitosa es la que intenta todos los días ser la mejor versión de uno mismo. Mientras me esfuerce al 100% y trate de hacer lo que realmente puedo, entonces me siento exitoso.

- Entonces crees que puedes mantener esa línea…

Obviamente el éxito viene a manera de recompensa, pero todo se equilibra al final.

- ¿La selección peruana está en tu horizonte?

Siempre, pero estoy consciente que ahora debo jugar.

- ¿Qué mensaje le darías al hincha del Sport Boys?

Que apoye al equipo porque este año tenemos un buen plantel. Vamos a hacer bien las cosas.

