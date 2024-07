El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió una vez más a la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo para el plantel crema que buscará en el segundo semestre el bicampeonato nacional.

El directivo de 48 años contó algunos detalles sobre la reunión que sostuvo junto al entrenador Fabián Bustos y el gerente deportivo Manuel Barreto.

“He tenido una reunión con Fabián (Bustos) y Manuel (Barreto) el día martes para tocar el tema. Hay un tiempo prudente para evaluar alguna alternativa, hemos creído conveniente que de momento no vamos a tomar ninguna decisión con respecto a incorporar a alguien más”, apuntó Ferrari.

“Fabián está muy contento y satisfecho con el plantel, de la misma manera Manuel, eso evidentemente a nosotros nos deja con la tranquilidad de que no se va a mover ya nada, esto no significa de que esté cerrado al 100% el plantel porque hasta que no se cierre el libro de pases no se puede determinar nada”, añadió.

Como se recuerda, además de ser los vigentes campeones nacionales, los cremas ganaron el Torneo Apertura y son favoritos a llevarse también el segundo torneo del año.