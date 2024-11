El día domingo 27 de octubre, Universitario de Deportes y Cienciano se enfrentaban por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto en el estadio Monumental. Los cremas se jugaban puntos importantes debido a que se encontraban igualando con Alianza Lima en puntaje en la punta del campeonato.

Si bien los cremas supieron imponerse ante los cusqueños, hubo un partido aparte entre el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari y el jugador de Cienciano, Christian Cueva. Ambos hicieron un intercambio de palabras durante el partido y al momento del cambio del futbolista.

En DyT, explicó el tenso momento que se vivió aquella noche: “Yo he vivido momentos así como futbolista. He vivido las cosas así porque me sale en ese momento, después me puedo arrepentir. Sobre el tema Cueva, había que usar todas las herramientas porque faltaban dos fechas”, expresó.

“En el partido con Cienciano, sabíamos todo lo que había pasado por detrás. Estábamos con esa rabia de que venían a jugarse su Mundial. Al parecer, a jugarse los incentivos que hay por detrás. Había una calentura. Ya veníamos de partidos donde veíamos eso y de la derrota con Sporting Cristal”, agregó.

“Cuevita le mete un codazo a Aldo. Ahí te das cuenta. ¿Qué se estaban jugando si no se jugaban nada? A mí me comienza a calentar esa situación. Yo veo que el árbitro no lo bota y Cueva voltea a mirarme...craso error. Él me viene a buscar a mí como diciéndome ‘¿Qué me vas a decir’?”, aseveró Ferrari.

“El ‘chato’ (su hijo) se mete porque él es hincha y fanático de Universitario. Claro que lo volvería a hacer. Divertidísimo. Mi esposa no estuvo de acuerdo. Es como siempre hemos vivido como futbolistas. Yo he sido futbolista. El olfato de camerino y pasto lo tengo desde hace muchos años. ¿Cuál es mi función? Lograr objetivos y tengo que hacer todo para lograr el objetivo. El objetivo era desarmar al equipo. Cuando a mí me miran desde la cancha, la paso bien”, finalizó Jean.