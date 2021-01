Conforme a los criterios de Saber más

Si hay un modelo cercano a donde enfocar al momento de hablar del retiro de un futbolista y de qué vendrá luego en su vida, ese es Enzo Francescoli. El ‘Príncipe’ uruguayo contó alguna vez que no supo qué hacer al día siguiente de dejar de jugar al fútbol, en un partido de despedida con un estadio Monumental repleto que coreó el clásico “uruguayo, uruguayo, uruguayo”. Años después, en un 100x100 con la Revista El Gráfico, declaraba: “Aprendí a vivir como un ex”. Era el 2008 y el charrúa, entre Miami y Buenos Aires, mantenía un vínculo con la pelota y la televisión (GolTV). Sin embargo, tiraba un aviso como presagio: “Si algún día empezás, ¿es más probable que seas DT o manager? Manager”, decía a la pregunta de Diego Borinsky. Hoy, en el 2021, todos sabemos el papel que cumple Enzo en el River Plate de Marcelo Gallardo. Títulos, gloria y legado. El camino no fue sencillo; donde muchos vieron un abismo, Francescoli encontró un atajo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Kluiverth Aguilar y el complicado camino al City de Guardiola | INFORME

La otra cara es el adiós de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. Peleado con la dirigencia de Daniel Angelici, que no le quiso renovar un nuevo contrato, el ’10′ xeneize recarburó sus últimos días en el fútbol jugando en Argentinos Juniors. Aún no tuvo partido de despedida (se sigue postergando la fecha), y tras muchos años alejado del club de sus amores, hoy es vicepresidente y la cabeza del lado deportivo en La Bombonera. No consiguieron llegar a la Copa Libertadores con Miguel Ángel Russo y el peruano Carlos Zambrano, pero entre 2020 y 2021 ganaron dos títulos en el fútbol argentino. La despedida abrupta golpeó el orgullo y se tomó su tiempo para encontrar al fin su norte.

Sin tendenciosas comparaciones, acá podríamos tener una versión peruana. Uno tiene mirada de león y barba de espartano, el otro lleva siempre las manos seguras y una sonrisa sincera. El primero es declarado amante de la lectura y coautor de una colección de cuentos de fútbol, el segundo es graduado en Administración de Negocios Internacionales y, además, hizo postgrados en administración deportiva, gestión y negocios, y completó el curso de director técnico. El uruguayo es el extranjero más veces campeón (5) en la era profesional del fútbol peruano. El peruano era -hasta el 2020- el jugador nacional en actividad con más títulos: siete en total. Jorge Cazulo, de 38 años, anunció su retiro y en Cristal le aseguraron un puesto en el staff de directores técnicos del club. A Leao Butrón, de 43 años, Alianza Lima lo llamó para comunicarle que no seguirá en el equipo este año. “Creo que sí. No 100%, pero creo que sí”, le dijo días atrás a El Comercio sobre su posible adiós del fútbol.

No hay hincha de Sporting Cristal, y quizás del fútbol nacional, que no crea que el juego de Jorge Cazulo le hizo bien al torneo peruano. Tampoco se puede negar -a pesar del dolor del descenso- que el hincha de Alianza Lima está agradecido por los últimos años que Leao Butrón cuidó el arco blanquiazul. Quitando el atípico 2020 en el caso de ambos, el volante pudo colgar los chimpunes y su lugar en La Florida estaría asegurado, lo mismo para el portero que dice “ya tengo varios años preparándome para esto” cuando habla del retiro, pero sobre todo de su paso al lado dirigencial en Matute.

Hoy, en cambio, la realidad es otra. Cazulo se va campeón y Butrón carga la mochila de la baja. A Jorge lo espera algún puesto estratégico en el Rímac, a Leao le negaron el triunfo final en La Victoria.

“Desde el momento que firmé ese último contrato, traté de prepararme para dar este paso (retiro), obviamente siempre cuesta y es doloroso, pero todas las decisiones de la vida hay que atravesarlas. Uno tiene que ser honesto con uno y con los que confiaron en uno”, dijo ayer Cazulo en una transmisión vía Instagram con la cuenta oficial de Sporting Cristal.

Este gesto es el primero de los muchos que se estarían planeando en Sporting Cristal con su referente pentacampeón. Entre todas sus palabras, vale enfatizar en cómo se preparó desde el plano psicológico. “Quiero agradecerle a Marcelo Márquez (psicólogo) que trabajó con nosotros en el club (y también con la Selección Peruana) y a Franco Ascenzo (Psicólogo de Sporting Cristal), con quienes trabajé durante todo este año para poder dar el siguiente paso que era dejar el fútbol”, contó.

Honor y gloria

Como con Cazulo y Butrón, el retiro de futbolistas tiene episodios memorables y algunas escenas de terror. Aquí algunos botones de muestra.

“Siete pisos hasta el infierno”. El Diario Clarín de Argentina publicó que “Suñé se arrojó de un séptimo piso: está grave” el 23 de junio de 1984. Rubén Suñé, ocho veces campeón con Boca Juniors, no volvió a ser recordado por su apodo -El Chapa- o por su paso por los ‘xeneizes’ en los años 70, sino por no soportar la presión del retiro. Se salvó de la muerte y en sus siguientes entrevistas, aunque intentó desviar el tema, siempre terminó respondiendo sobre ese oscuro episodio en su vida.

Diego Maradona jamás quiso que llamarán “partido de despedida” al cotejo que reunió a futbolistas -”Resto del mundo”- y a la selección argentina en su adiós definitivo del futbol. “Se marchó en el partido que siempre soñó: con la chompa 10 que es toda suya, aunque la FIFA no quiera. Se marchó jugando al lado de chicos que antes lo veían en figuritas y ahora le devuelven las paredes (Verón o Samuel). Se marchó enfrentando a figurones mundiales que ayer supieron ser rivales y hoy son buenos amigos (Valderrama o Stoichkov). Se marchó en definitiva siendo el dueño de Argentina por dos horas”, publicó El Comercio, presente en el partido de homenaje del año 2001.

El 6 de abril del 2005, en un Monumental de Ate repleto de colores cremas, José Luis Carranza fue acompañado por distintas figuras nacionales y extranjeras en el partido de despedida orquestado por su entorno más cercano, entre ellos José Guillermo del Solar. “Él dice que yo soy su ídolo, realmente él ha sido un ídolo para todos, incluyéndome a mí, por todo lo que ofreció a Universitario. Los hinchas estarán siempre agradecidos por todo lo que entregó por la camiseta crema”, dijo Germán Leguía tras el cotejo.

Del lado aliancista, el último jugador que ideó, planificó y ejecutó un partido del adiós fue Waldir Sáenz. Alquiló el Estadio de Matute y consiguió lo que dirigencias y admnistraciones blanquiazules no habían conseguido ni pudieron lograr en adelante. El 27 de diciembre del 2015, puso en una misma cancha, con la camiseta de Alianza Lima, a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. El goleador histórico, eso sí, dejó la fecha como el recordatorio del “día del hincha blanquiazul”.

Frente a frente

Con una década en el fútbol peruano, Jorge Cazulo se encontró con Leao Butrón por primera vez en una cancha en el Vallejo-San Martín del 8 de agosto del 2011 disputado en el estadio Mansiche de Trujillo. El uruguayo era volante por derecha en el cuadro trujillano, mientras que Leao consolidaba su tricampeonato (2007, 2008 y 2010) en el cuadro albo. Fue triunfo santo por 2-0 con goles de Joel Sánchez y Germán Alemanno.

La última vez, en cambio, hubo revancha de partel charrúa. Se vieron las caras en la final de la Liga 1 del 2018 y la contundencia de Sporting Cristal se vio reflejada en la goleada 3-0 en el Estadio Nacional. Cazulo abrió la cuenta y los celestes celebraron un nuevo título con el marcador global de 7-1.

En el cara a cara, por otro lado, se encontraron un total de 16 partidos entre 2011 y 2018. Butrón marcha adelante en las estadísticas con ocho victorias entre San Martín, Melgar y Alianza Lima. Cazulo, por su cuenta, venció en seis ocasiones (todas con Cristal), y otras dos veces empataron (Cristal 0-0 Melgar, Alianza Lima 2-2 Cristal).

Hay formas de abrir la puerta de salida en el fútbol. El presente se enfrenta con las realidades que viven Cazulo y Butrón. Sin embargo, solo el tiempo hará justicia y lo que han logrado en sus carreras será celebrado con el merecimiento necesario. El fútbol peruano los va a extrañar, y eso que recién comenzaron a levantar el brazo para decir adiós.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO

El golazo del 'Chucky' Lozano para el 3-0 en el Napoli-Fiorentina. (Video: ESPN)