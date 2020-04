En una entrevista en Instagram, para el portal Revista Blanquiazul, Kluiverth Aguilar contó una anédcota con Roberto ‘El Chorri’ Palacios y dijo que fue parte de su academia. Sumado a esto, el ex jugador de la selección peruana tuvo elogios para él cuando le dijo que era un jugador que tiene futuro.

Kluiverth Aguilar es uno de los laterales derechos de Alianza Lima FOTO: JESUS SAUCEDO OLORTEGUI / GEC

“Yo jugué en Cienciano y pasé al ‘Chorri Palacios', yo iba a su casa e iba para que me jalara al entrenamiento. Me decía que yo tenía futuro y la verdad que eso me lleno de alegría”, fueron las palabras del lateral de Alianza Lima que debutó a los 16 años en primera división y hoy cursa su segunda temporada con los ‘grones’.

Asimismo, el jugador se encuentra en casa por el aislamiento social obligatorio y aguarda la espera de la llegada de Mario Salas quien será el nuevo técnico del club de La Victoria. ‘El Comandante’ se encuentra en Chile y también es parte de la cuarentena de su país, Aguilar dijo lo siguiente:

“Mario Salas es un excelente profesor, nos llama a todos y entrenamos a la misma manera. Él mas que todo mira, otro profesor nos indica lo que debemos hacer”, mencionó el jugador íntimo en conversación con el periodista Renzo Galiano, a través de la cuenta de la ‘revista blanquiazul’.

