Koichi Aparicio cumplió el sueño de cualquiera que se imagina siendo futbolista: anotó un gol a los 95′ con el que salvó del descenso a su equipo. El central fue el héroe de UTC, casi a la altura de su consagrada noche en 2014, con camiseta de Alianza Lima, cuando puso el 2-2 en la final del Torneo del Inca ante San Martín con una sublime volea. Pero esta vez no fue en una final, sino en un partido para salvar la categoría. Luego de aquella tarde que será inolvidable, el defensor conversó con El Comercio con las sensaciones a flor de piel.

—UTC terminó salvando la categoría con tu gol, ¿qué decir de este momento?

Estoy muy feliz por salvar la categoría. Ha sido un año muy difícil para nosotros, pero se logró el objetivo que nos planteamos en las últimas fechas. Creo que hicimos lo justo en el momento justo.

—¿Qué se te vino a la mente tras tu gol?

Lo primero que quería hacer era sacar la pelota para poder tratar de remontar el marcador porque hasta a ese momento no sabíamos que a Mannucci le habían empatado, pero felizmente se logró lo que queríamos.

—¿Cuánto afecta, en el día a día, en el vestuario, vivir esta situación?

La verdad que me toca vivir otra vez el descenso tan de cerca, lo más cerca que estuve fue el 2017 con la San Martin cuando lo salvamos faltando tres o cuatro fechas. Pero esta vez tuvimos en frente un partido clave, solo uno, no había un mañana para nosotros y creo que se dieron las cosas como una película. Tuve la suerte de hacer el gol, pero esto es un trabajo de equipo. Se lo merecen los chicos porque nadie sabe lo que hay detrás de lo que nosotros pasamos.

—¿Cómo está el grupo tras salvar el descenso?

Ya estamos tranquilos porque fue un año difícil. Como digo, hay muchas cosas que nos pasaron; sin embargo, nos mantuvimos juntos, con compañerismo, al lado del profesor. Alegres y cada uno verá lo que hará con su futuro, pero estamos más tranquilos.





Koichi Aparicio El hombre más influyente El defensor no solo ha anotado el gol agónico que ha salvado a UTC del descenso, sino que también se ha convertido en el defensa más influyente de toda la Liga 1 2024 con 6 goles y 2 asistencias y en el segundo máximo goleador de su equipo en toda esta competición.

—¿Cuál fue la clave para salvarse?

El grupo se mantuvo junto siempre, con una unión y un compañerismo que no importaba quien jugaba, sobre todo pensando en el bienestar del equipo. Agradecido con el comando técnico, quien empezó y quien llegó, porque fue un año difícil. Las cosas no salen como uno lo piensa, el club cambió durante la temporada, pero lo logramos. El objetivo principal era salvar, ahora queda en cancha de la dirigencia poder planificar mejor para que esté no vuelva ocurrir y cada uno ver mejor su futuro.

—¿Pero qué cosas pasaron?

Me gustaría decir, pero prefiero dejarlo ahí. Son temas de interna y que no sería correcto revelarlos.

