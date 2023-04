Gabriel Leyes apuntó a sus compañeros de Cantolao tras goleada ante Alianza Lima en Matute. El atacante uruguayo también se refirió a un eventual descenso en la Liga 1, tras las derrotas consecutivas del ‘Delfín’. “Era un partido que en los papeles eran favoritos ellos, yo en lo personal en la cancha somos 11 contra 11 pero creo que eso nos faltó, darse cuenta que en la cancha somos todos iguales y no venir con ese miedo. A mí solo me interesa defender los colores pero si vienes predispuesto a que los otros son mejores es difícil”, dijo el también exjugador blanquiazul.

¿Qué dijo Gabriel Leyes tras el partido contra Alianza Lima?

“Es difícil describir lo que pasa, habrá que esperar el próximo sábado a ver qué pasa pero cada vez las esperanzas son menos. Les va a molestar a muchos de mi club que diga esto pero así como estamos es muy difícil. Si no se cree un poco más, si no se cambia la mentalidad de pelear el descenso, es muy difícil. Le va a molestar a más de uno pero ya no me interesa”, agrega.

Sobre su paso en el elenco aliancista, Leyes sentenció: ““Son recuerdos lindos, pasé buenos momentos pero en la cancha defiendo al equipo que le está dando el sueldo a mi familia. Le tengo un cariño grande a este club”