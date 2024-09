La pelota volverá a rodar en la Liga 1 Te Apuesto 2024 con la fecha 10 del Torneo Clausura. En la previa de esta jornada, la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) publicó en sus redes sociales la lista de árbitros designados para dirigir los nueve encuentros que se disputarán entre el 13 y el 15 de septiembre.

Entre los partidos más atractivos de la jornada destaca el enfrentamiento del líder del campeonato, Alianza Lima. El duelo de los blanquiazules será en Matute contra Carlos Mannucci, y contará con Michael Espinoza como árbitro principal, asistido por Michael Orué y Deysi Saldaña.

Para el encuentro del segundo lugar en la tabla, Universitario, se ha designado a Edwin Ordóñez como árbitro principal, acompañado por los asistentes Cuty Carrera y Juan Jaime. Por otro lado, el partido de Sporting Cristal contra Sport Huancayo tendrá como juez central a Kevin Ortega, con Juan Soto y Enrique Pinto como asistentes.

Otros equipos que también luchan en la parte alta de la tabla tuvieron las siguientes designaciones: Melgar vs. Los Chankas será dirigido por Joel Alarcón; Cusco FC vs. Comerciantes Unidos contará con Daniel Ureta como árbitro; y Deportivo Garcilaso vs. ADT estará a cargo de Alejandro Villanueva.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE ÁRBITROS

