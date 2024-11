Luego de salir bicampeón con Universitario de Deportes en su centenario, Edison Flores deberá decidir pronto cuál será su futuro dentro del mundo del fútbol. Si bien, aún pertenece a Atlas del fútbol mexicano hasta el 2026, el club azteca podría volver a darlo a préstamo a la ‘U’, pero esto tendría que esperar.

El ‘Orejas’ confirmó en el programa Al Ángulo que se tomará unos días para definir su futuro. “Desde que yo llegué (a Universitario) yo tenía un objetivo claro que era primero ir paso a paso con el 2023 y luego poder redondear un buen año en el 2024. Ese fue el objetivo junto a Atlas que me dio la oportunidad de llegar libre a la U durante un año y medio. Como bien ya saben, Atlas es el dueño de mi pase y ellos son los que deciden también. Por algo lo compraron. El fútbol ahora mismo me lleva a la Selección y estoy pensando full en eso y después me tomaré unos días para decidir”, declaró.

“Dije que estoy en un buen momento porque lo siento así. Sea en Lima o en otro lado, yo estoy con mucha confianza y espero sostenerla para poder demostrar donde me toque”, agregó.

Edison Flores sobre las declaraciones de Zambrano y su posibilidad de jugar en la ‘U’

“Zambrano es un central muy importante no solo en el fútbol peruano, sino lo demuestra en cada partido en la Selección. ¿Quién no quisiera tener a un central como él? Escuché que es el sueño de sus papás (hinchas de la U). Sabes que viene y es hincha de Alianza, pero si tú me preguntas si quisiera tenerlo en el equipo o si lo quisiera de rival... en mi equipo siempre”.