Sport Boys vs. UTC EN VIVO y GRATIS desde el Estadio Miguel Grau. | No te pierdas la fecha 16 de la Liga 1-2024. El Torneo Clausura está por llegar a su fin y esta jornada 16 tenemos el partido entre Sport Boys vs. UTC en vivo y online. Ambos equipos se encuentra en la zona de riesgo, por lo que, para evitar el descenso necesitan una victoria urgente. Tanto Sport Boys en el lugar 13 con 15 puntos, como UTC en el puesto 15 y 13 puntos, irán a ganar. Este duelo lo podrás ver este domingo 27 de octubre desde la 1:00 p.m. en la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.