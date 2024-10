Universitario a ritmo de campeón (30 puntos)

Con 30 puntos en 13 partidos, Universitario lleva la delantera en la carrera por ganar el Clausura. Es el líder absoluto, ha ganado el 77% de los puntos posibles hasta hoy y le restan cuatro compromisos más para asegurarse el segundo certamen del año. Pero vayamos a las posibilidades: como máximo, el equipo de Fabián Bustos puede llegar hasta los 42 puntos y para ser campeón solo le basta sumar 10 unidades de esas 12 que estarán en juego. Con ese registro, hagan lo que hagan sus principales rivales directos, será inalcanzable en la tabla de posiciones.

Universitario juega en casa, Alianza Lima y Cristal obligados a ganar de visita en la fecha 14 del Clausura. (Foto: Universitario)





¿Qué tan posible es lograrlo? La diferencia está en los detalles. Como se ve en el cuadro de abajo, Universitario jugará dos partidos en casa y dos de visitante hasta el final del Clausura. Los cremas han demostrado que son infalibles en el Monumental, donde recibirán a ADT y Cienciano. De los 15 partidos disputados esta temporada de local, la ‘U’ los ganó todos; es decir, tiene una efectividad del 100% y lo más probable es que esa tendencia continúe. En cambio, el reto está en los compromisos de visita: ante Sporting Cristal (que tiene opciones de título) y Los Chankas.

El duelo contra los celestes representa un partido de descarte para Universitario. Actualmente, la diferencia entre ambos es de cinco puntos y ganando ese compromiso le habrá quitado a su rival sus opciones de pelear por el Clausura. En la ida, los cremas golearon 4-1 a los rimenses y no pierden contra ellos desde abril del 2021. Llevan seis partidos consecutivos sin derrotas. Por otro lado, el duelo ante Los Chankas también representa un desafío, porque subirán a la altura de Andahuaylas para posiblemente cerrar con broche el Clausura. A más de 2500 metros sobre el nivel de mar, la ‘U’ consiguió el 33% de los puntos que se jugaron hasta hoy en esas plazas, registrando un saldo de un triunfo, cinco empates y dos derrotas.

Fecha Rival Condición 14 vs. ADT Local 15 vs. Sporting Cristal Visitante 16 vs, Cienciano Local 17 vs. Los Chankas Visitante

Alianza Lima y la fe de octubre (27 puntos)

Partamos de una realidad: Alianza Lima no depende de sí mismo y debe esperar otros resultados para quedarse con el Clausura. Con 27 puntos en 13 fechas, los blanquiazules han conseguido el 69% de los puntos posibles hasta hoy. Su registro le ha servido para llegar al tramo final del torneo con posibilidades de ganarlo; pero seamos sinceros, sus opciones son pocas y su margen de error es ínfimo. Como máximo, el equipo de Mariano Soso puede alcanzar los 39 puntos y necesita que Universitario no sume más de nueve unidades en las cuatro jornadas que restan. Solo así tendrán una última chance de campeonar.

Entonces, ¿qué camino debe seguir? Como se aprecia en el cuadro de abajo, Alianza Lima jugará dos partidos de local y dos visita hasta el final del Clausura. En casa, chocarán contra Sport Huancayo y Cusco FC, y son favoritos para quedarse con la victoria en sendos compromisos. Las cifras dicen que los victorianos consiguieron el 75% de los puntos en juego por localía hasta hoy y lo más probable es que la tendencia continúe. No obstante, el desafío está en conseguir los puntos fuera de Lima frente a UTC y Deportivo Garcilaso.

Alianza Lima necesita un traspié de Universitario para poder igualarlo en el primer lugar del Clausura.

Alianza Lima tendrá que subir a la altura de Cajamarca y Cusco para concretar un escenario perfecto; sin embargo, su deuda está, precisamente, en esta clase de geografías. A más de 2500 metros de altitud, los blanquiazules solo sumaron el 19% de la totalidad de puntos que se jugaron hasta hoy esta temporada, registrando un saldo de tres victorias y cuatro derrotas. Los números denotan una irregularidad que se evidencia en los resultados, pero cuyo obstáculo es necesario superar para llegar a la última fecha con posibilidad de campeonar.

Para Alianza Lima, es clave lo que suceda en el Cristal-Universitario. Al equipo de Soso le conviene que los cremas pierdan ese compromiso para, probablemente, alcanzarlos en el primer lugar. Pero antes de eso tiene que asegurar los tres puntos en Cajamarca. Si ocurre ese escenario, lo que pase en adelante será una pelea punto a punto hasta el final del Clausura.

Fecha Rival Condición 14 vs. UTC Visitante 15 vs. Sport Huancayo Local 16 vs. Deportivo Garcilaso Visitante 17 vs. Cusco FC Local

Las chances de los grandes

Sporting Cristal y la apuesta por el milagro (25 puntos)

De los tres que están en la pelea, Sporting Cristal tiene el panorama más complicado. A cinco puntos del líder, el equipo de Guillermo Farré puede alcanzar como máximo 37 puntos al final del Clausura; es decir, necesitan que Universitario no sume más de siete unidades y que Alianza Lima no saque más de 10 en las fechas que restan por jugarse. Luego, la diferencia de gol decidirá. Si ocurre lo contrario, sus opciones de campeonar quedarán reducidas a cero. Su situación no les permite depender de sí mismos.

Sporting Cristal tiene el panorama más complicado para ganar el Clausura.

Sin embargo, el partido contra la ‘U’ es una oportunidad que no pueden desaprovechar. Una victoria ante los cremas les da la posibilidad de reducir distancias en la tabla de posiciones, aunque no garantiza nada. Lo que sí es una realidad son las cifras jugando en casa: Cristal tiene un 89% de efectividad como local, ganando 13 de los 15 partidos que disputó y su consigna es mantener esa tendencia contra los cremas. Pero aquí también se enfrentará a la mala racha que tiene frente a ese rival: arrastran seis cotejos sin poder ganarle.

Incluso si le ganan a Universitario, los rimenses deben esperar que los merengues vuelvan a tropezar; no obstante, también necesitan que Alianza Lima, equipo que puede beneficiarse de los posibles traspiés de la ‘U’, quede relegado del camino. Dentro de lo complicado, lo positivo es que el equipo de Farré ya no tiene más partidos en altura. En este tramo final le tocará visitar Sullana y Tarapoto para enfrentar a rivales que, en teoría, son posibles de superar. Pero, sea como fuese, es necesaria la cuota de realidad: lo que Cristal necesita es un milagro para lograr el Clausura. ¿Podrá?

Fecha Rival Condición Fecha 14 vs. Alianza Atlético Visitante Fecha 15 vs. Universitario Local Fecha 16 vs. Unión Comercio Visitante Fecha 17 vs. Comerciantes Unidos Local

