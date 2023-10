Independiente de Santa Fe y Universitario se medirán este domingo 8 de octubre a partir de las 5:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo en Colombia, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina Edición 2023. Ambas escuadras están urgidas de puntos, puesto que en su primera presentación cayeron ante sus respectivos rivales y este partido es de vida o muerte para que sigan en competencia.

Es por ello, que a horas del duelo, El Comercio se contactó con el entrenador del club colombiano, Omar Ramírez, quien analizó el trabajo de su compatriota John Tierradentro - que viene de salir campeón de la Liga Femenina 2023 en Perú con Universitario de Deportes y que está participando en la Copa Libertadores Femenina 2023, donde se enfrentarán por este torneo y no hay margen de error.

- ¿Qué piensa de la U que dirige el profesor Tierradentro?

Que es un equipo que ha mejorado mucho con este nuevo cuerpo técnico, vemos un equipo peruano que a diferencia de lo que hemos visto en una anterior Copa Libertadores, ya que es un equipo que intenta jugar y tiene ideas de juego. Mira que ese partido contra la U de Chile, merecieron más, puesto que la derrota es injusta, puesto que el balón no pica en su totalidad y pienso que es un equipo muy complicado.

⏱️ | 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗼



⚽️ Universitario 0-1 U. de Chile#Camp10nas#VamosLeonas pic.twitter.com/dz1BLRj994 — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) October 5, 2023

- ¿En los balones detenidos hará marca personal o zonal?

Nosotros haremos nuestro trabajo, obviamente tomaremos precauciones, puesto que estamos enfrentando a un buen equipo

- Stephanie Lacoste, a pesar de ser central, fue la goleadora de Universitario, ¿tomará sus precauciones con ella?

Sí, seguro, al igual que las colombianas que nos conocen, vamos a ver cómo salen las cosas.

- De qué tendría que preocuparse la U de su equipo Independiente de Santa Fe

Yo creo que Santa Fe es un equipo muy fuerte de la tenencia de balón, de la propuesta de juego, y es fuerte. Esperemos que el peruano no haga lo que hizo el paraguayo contra nosotros como hacer tiempo, todo lo que tiene que ver con la conducta antideportiva.

- ¿Le molesta que Olimpia haya manchado el fútbol femenino?

Daña al fútbol femenino que viene teniendo un reconocimiento porque no finge falta, no hace tiempo y viene este equipo y nos deja mal parado. El fútbol femenino es muy genuino y tiene esencia de potrero, de fútbol amateur, y vienen las paraguayas a mancharlo.

𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗔𝗟 𝗟𝗢𝗟𝗢 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔́𝗡𝗗𝗘𝗭 🏟️



👉 Atención crema, las puertas del Festi Crema se abrirán a las 3:00 p.m.



👉 Toma tus precauciones y ven a alentar a las Leonas en su partido por la @LibertadoresFEM.#VamosLeonas#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/TTt1jY3pr2 — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) October 7, 2023

- ¿Qué opina del trabajo de su compatriota John Tierradentro?

Me parece que el profesor ha hecho bien las cosas, es un técnico muy capaz, créeme de lo que anteriormente he visto de los equipos peruanos, no ha sido tan bueno, sin embargo, ahora veo un equipo que compite, lucha, ataca al arco y sale jugando, eso es de admirar, porque eso habla de una mejora del fútbol peruano.

- El partido del domingo (hoy) es una final para ambos, no existe margen de error

Sí, es un partido donde ambos necesitamos los tres puntos, va a ser un buen partido.

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.