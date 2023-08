La U parece ser un tren descarrillado. Es capaz de pasar por encima a lo que se cruce por delante, pero va sin rumbo fijo, sin el timón firme en esta Liga 1 Betsson. Universitario igualó 2-2 ante Atlético Grau en Piura, y si bien rescató un punto sobre la hora, su lucha por el Torneo Clausura ya no depende de sí mismo, sino de lo que haga Sporting Cristal | Noticia Liga 1 Betsson.

Y se descarrila Universitario desde depender solo de lo que haga Piero Quispe. El joven talento es capaz de colocarse al equipo al hombro, pero si no lo acompaña la precisión de Rodrigo Ureña, la velocidad de Andy Polo y la efectividad de Alex Valera, le cuesta mucho a los cremas.

Pero el problema va más allá de lo futbolístico, porque la U sale al campo pensando en que tiene que vencer también al árbitro del encuentro, cuando su labor debe ser colaborar con el réferi para que el juego fluya en favor de lo que pueda hacer el talento de Quispe y compañía.

Ayer apareció nuevamente el VAR para incidir en el resultado. Inició con una polémica jugada del defensor Caballero despeja un balón y luego impacta con los toperoles sobre Valera. ¿Roja? Una jugada de pura interpretación. Luego confirmó el penal para la U que Valera transformó en gol.

Volvió a aparecer el VAR para cobrar un penal para Grau -Di Benedetto sobre De la Cruz, cuando el árbitro Diego Haro solo había cobrado córner-, y actuó en la misma jugada para que se repita la pena ya que José Carvallo se adelantó en el primer disparo que atajó. Quizás los hinchas pueden ver fantasmas, pero el plantel y la directiva crema debe ser más pensante.

Y pensar en todo. Porque hoy la hinchada cuestiona que Luis Urruti haya corrido a celebrar el gol del empate cuando aún quedaban cinco minutos por jugarse. En el desfogue del uruguayo-peruano corrió a celebrar en vez de buscar el balón y llevarlo al mediocampo para reiniciar el juego.

Suma un punto la U para llegar a 22 unidades, en el Clausura, a dos del líder Sporting Cristal, que a partir de ahora depende de sí mismo para ganar el torneo ya que en esta fecha descansó. Los cremas y celestes aún deben enfrentarse, y ese partido le abre las puertas a que Alianza puede meterse en la pelea también, ya que suma 20 puntos en este segundo torneo del año, aunque todavía no descansan.

El juego crema

Le está costando generar fútbol a los cremas, y a eso le había sumado una crítica falta de efectividad en las pocas que podía llegar con peligro. Valera lleva tres goles en este Clausura -ante Cantolao, Melgar y el de ayer-, mientras que Luis Urruti volvió a marcar luego de cuatro partidos. Mientras, Rivera no es el atacante que resuelva con goles, a la vez que Emanuel Herrera sigue en banca.

Pero más allá del gol, la ‘U’ ha entrado en un bajón porque sus líneas ya no conectan como antes. Por izquierda Piero Quispe le cuesta encontrar al lateral que trepa o asociarse con el ‘9′. Por derecha, Andy Polo parece más previsible y no encuentra la ayuda de Martín Pérez Guedes, el más bajo en el planten en las últimas fechas.

Estadísticas del Grau vs. Universitario según Sofascore.

Y lo peor es que los cremas ya no parecen invulnerables con esa línea de tres atrás. Ayer faltó Aldo Corzo y su reemplazante Piero Guzmán regaló un balón para que Bandiera abriera el marcador en Piura. Es el tercer partido seguido donde los cremas reciben goles en el primer tiempo. Ante ADT fue en el minuto 6, ante Garcilaso en el Monumental sobre el final del primer tiempo -en un despeje que agarró muy mal parados a los centrales- y ayer en el que Guzmán quiso amagar al atacante y este le robó el balón en el minuto 13.

Y le está costando a la ‘U’ no poder enrumbar los partidos a su manera. Sí, va y pelea en busca del empate, pero sin mucho juego. Más allá de las ideas de Jorge Fossati, no hay jugadores revulsivos que ingresen a cambiar la historia. Si bien ayer Luis Urruti anotó en una jugada de busca pie, el charrúa no había ingresado bien. Tampoco lo hace Yuriel Celi y Horacio Calcaterra no es un jugador con características desequilibrantes para aparecer como sorpresa.

--