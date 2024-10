Cienciano vs Unión Comercio EN VIVO y GRATIS | Este jueves 31 de octubre se da inicio a la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2024 y con ello se definirá al campeón del torneo y a los equipos descendidos a la Liga 2. En esta jornada 17 del torneo, los equipos de Cienciano y Unión Comercio se enfrentan este 31 de octubre a las 5:30 p.m. (hora local peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco. El contexto para ambos rivales viene tras goleadas por ambas partes. En el caso de Cienciano que cayó 3-0 frente a Universitario y Unión Comercio que se enfrentó a Cristal con resultados catastróficos de 12-0 frente al equipo rimense. Por otr lado, Cienciano logró clasificar a la Copa Sudamericana y por el contrario, Unión Comercio descendió a la segunda división tras la gran derrota. ¿Dónde ver Cienciano vs Unión Comercio EN VIVO? No te pierdas este partido desde la señal de L1 Max y L1 Play y desde la redacción de El Comercio, por nuestra sección de DT.

El gol olímpico de 'Kukin' Flores al Cienciano. (Captura y video: YouTube)