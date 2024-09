Alianza Lima , Universitario de Deportes , Sporting Cristal , Melgar y otros clubes en el fútbol peruano disputan la Liga 1-2024 Te Apuesto . En esta parte del año se juega el Torneo Clausura, en el cual los compadres son líderes en las últimas jornada del certamen. Revisa aquí cómo va el resto de los equipos, sus partidos, resultados y más de la tabla acumulada y Clausura.

La jornada 11 del Clausura movió las posiciones en la parte alta. La “U” sigue siendo candidato para ganar el tan ansiado bicampeonato, Alianza Lima parece cada vez entender mejor la idea del técnico Mariano Soso, mientras que Cristal busca encontrar regularidad en sus resultados. Además, hay otros clubes como Cusco FC y Melgar que vienen haciendo las cosas muy bien de visita y en casa.

En la fecha 12 del campeonato podría ir definiendo cómo llegarán los equipos en las últimas fechas. Alianza Lima choca con Sport Boys, y no le queda margen de error, los victorianos necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea junto a Universitario, que en esta oportunidad recibe a Unión Comercio. El cuadro de provincia es uno de los candidatos a descender y ello quiere ser capitalizado por el conjunto merengue.

Universitario ante Unión Comercio sale a cuidar la ‘punta’ en el Monumental

Aldo Corzo es uno de los pilares en la zona defensiva merengue. (Foto: Universitario)

Universitario venció contundentemente a Sport Boys por 3-0 y ahora se enfrenta a un Unión Comercio que, de no vencer a los cremas, podría descender automáticamente a la Segunda División del fútbol peruano. Los cremas solo han perdido dos encuentros en lo que va del año, por lo que son claros favoritos para llevarse los tres puntos.

“Cada uno cumple su trabajo, estamos muy unidos como grupo y eso lo demostramos en el campo. Ahora quedan muchos partidos por jugar, simplemente tenemos que estar con cabeza fría, pensando en nosotros y trabajando de la mano con el entrenador”, dijo Alex Valera a Gol Perú.

Alianza Lima quiere los 3 puntos si o si ante Sport Boys

Barcos es titular indiscutible en el once de Soso, pese a la llegada de Guerrero. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Alianza Lima sabe que ya no tiene margen de error luego de caer ante Atlético Grau. Los victorianos están a dos puntos del líder, Universitario, y en el peor de los casos desean mantenerse como escolta, en el mejor buscarán arrebatarle el primer lugar. Sport Boys marcha en el puesto 13 del acumulado y necesita los tres puntos para alejarse de una vez de la zona del descenso.

“Acabamos con una deuda de producción. En el momento que hacíamos más méritos, llegó la sanción del penal. Estuvimos al frente de un árbitro con cierta tensión en el juego de principio a fin. Hay que estar a la altura del desenlace dl torneo”, expresó Mariano Soso, entrenador de los ‘Íntimos’.

Sporting Cristal se juega todo ante Cusco FC de visita

Los rimenses se vienen preparando de la mejor manera para jugar un duelo clave ante Cusco FC. (Foto: Sporting Cristal) / ALEX MELGAREJO

El autogol de Alonso Yovera propició que Cristal se quedara con el triunfo 1-0 ante Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses no convencieron con su juego, por lo que tienen claro que no son favoritos en el duelo ante Cusco FC. En este duelo el empate no será bien recibido por ninguno de los dos clubes, pues tienen la misma cantidad de puntos y saben que no pueden alejarse más de la ‘U’.

Melgar obligado a ganar de local

Melgar ya no tienen margen de error, le urge ganar ante Atlético Grau. (Foto: Melgar-Velash GU)

Los dirigidos por Marco Valencia no pudieron ganar en Trujillo ante Carlos Mannucci, por lo que se alejaron de Universitario. Ahora, en Arequipa, los rojinegros no pueden especular ante Atlético Grau, cuadro que marcha octavo en la tabla acumulada y es candidato serio a clasificar a un torneo internacional. Melgar tendrá que recuperarse ante un equipo muy difícil como lo es el conjunto dirigido por Ángel Comizzo.





Este fin de semana se juega la jornada 12 del Torneo Clausura 2024. (Foto: Liga 1)









Tabla acumulada de la Liga 1, EN VIVO y Torneo Clausura 2024, EN DIRECTO

Tabla Torneo Clausura

1. Universitario | 11 PJ y 24 puntos

2. Alianza Lima | 11 PJ y 23 puntos

3. Sporting Cristal | 11 PJ y 21 puntos

4. Cusco FC | 11 PJ y 21 puntos

5. Melgar | 11 PJ y 20 puntos

6. Cienciano | 11 PJ y 19 puntos

7. Atlético Grau | 11 PJ y 18 puntos

8. Alianza Atlético | 11 PJ y 17 puntos

9. ADT | 11 PJ y 15 puntos

10. Deportivo Garcilaso | 11 PJ y 15 puntos

11. Sport Huancayo | 11 PJ y 12 puntos

12. Los Chankas | 11 PJ y 11 puntos

13. Comerciantes Unidos | 11 PJ y 11 puntos

14. Sport Boys | 11 PJ y 11 puntos

15. UTC | 11 PJ y 10 puntos

16. Carlos A. Mannucci | 11 PJ y 10 puntos

17. César Vallejo | 11 PJ y 8 puntos

18. Unión Comercio | 11 PJ y 5 puntos

Tabla acumulada Liga 1

1. Universitario | 28 PJ y 64 puntos

2. Sporting Cristal | 28 PJ y 61 puntos

3. Melgar | 28 PJ y 58 puntos

4. Alianza Lima | 28 PJ y 56 puntos

5. Cusco FC | 28 PJ y 50 puntos

6. Cienciano | 28 PJ y 45 puntos

7. ADT | 28 PJ y 43 puntos

8. Atlético Grau | 28 PJ y 37 puntos

9. Comerciantes Unidos | 28 PJ y 33 puntos

10. Los Chankas | 28 PJ y 32 puntos

11. Alianza Atlético | 28 PJ y 31 puntos

12. Sport Huancayo | 28 PJ y 31 puntos

13. Sport Boys | 28 PJ y 30 puntos

14. Deportivo Garcilaso | 28 PJ y 29 puntos

15. César Vallejo | 28 PJ y 28 puntos

16. UTC | 28 PJ y 26 puntos

17. Carlos Mannucci | 28 PJ y 24 puntos

18. Unión Comercio | 28 PJ y 14 puntos

Así se jugará la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1

La fecha comenzará este sábado (6:30 p.m.) con el partido entre Deportivo Garcilaso y Cienciano. Ese mismo día Alianza visitará a Sport Boys en el Estadio Nacional. Al día siguiente, Cristal y Cusco FC chocan en la ciudad imperial en un partido que genera expectativas, y luego Universitario recibirá a Unión Comercio. Melgar, por su parte, juega en casa ante Atlético Grau.

Sábado 21 de septiembre

Deportivo Garcilaso vs Cienciano (El partido se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega desde las 6:30 pm).

(El partido se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega desde las 6:30 pm). Sport Boys vs Alianza Lima (El partido se jugará en el Estadio Nacional desde las 8:30 pm).

Domingo 22 de septiembre

15:00 horas: Cusco FC vs Sporting Cristal (El partido se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega).

17:30 horas: Universitario vs Unión Comercio (El partido se jugará en el Estadio Monumental de Ate).

20:00 horas: UCV vs ADT (El partido se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega).

Lunes 23 de septiembre

13:00 horas: Atlético Sullana vs Comerciantes Unidos (El partido se jugará en el Estadio Campeones del 36).

15:15 horas: UTC vs Mannucci (El partido se jugará en el Estadio Germán Contreras).

17:30 horas: Sport Huancayo vs Los Chankas (El partido se jugará en el IPD Huancayo).

20:00 horas: Melgar vs Atlético Grau (El partido se jugará en el Estadio UNSA).