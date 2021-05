Conforme a los criterios de Saber más

Si Juan Reynoso hubiera podido pagar las multas para poder evitar las conferencias de prensa, seguro lo haría. Era una versión que dista mucho del técnico que hoy es capaz de estar una hora en una conferencia de prensa.

La tarde del viernes, Cruz Azul ofreció la segunda conferencia de Juan Reynoso para medios peruanos. Una invitación mediante un hombre allegado al técnico nacional para decenas de medios, que expectantes esperaron las palabras del hoy personaje de la Liga MX.

Entiende Cruz Azul que el éxito de una institución no solo está en los resultados deportivos -aunque estos son la base de todo-, pero también busca que los interesados disfruten de su buen momento, desde su feliz hinchada hasta los hombres de prensa.

Hace mes y medio, y con la seguidilla de victorias que llevaba Cruz Azul, diversos medios de prensa empezaron a buscar que contactar a Juan Reynoso. Los pedidos llegaban a la jefatura de prensa de ‘La Máquina’ y la agenda no daba para atender todas , por eso se realizó una primera conferencia por iniciativa del jefe de prensa Carlos Figueroa y aceptación del mismo técnico. Ya el año pasado había aceptado entrevistas individuales con algunos medios, pero Reynoso no quería que se siga sintiendo ese sentido de exclusividad.

Ayer viernes se repitió la mecánica, con más de 20 preguntas en una hora de conexión virtual. El cansancio notorio en el rostro de Juan Reynoso no impidió que responda cada consulta, sin impedir ninguna.

¿Cómo se dio el giro del técnico peruano respecto a la prensa peruana?

La relación Reynoso-prensa peruana no ha sido la mejor durante mucho tiempo. Hoy, en la lejanía se ha abierto este hilo, tanto que en la conferencia aceptó responder cómo era su día a día. “Llegué a pensar que era ermitaño porque no soy de salir”, contestó a la pregunta del colega José Lara de “Trome”. Su vida social, hasta antes de la pandemia, pasaba por las salidas con sus hijos.

Cruz Azul se dio cuenta de la pegada que genera Reynoso en suelo peruano. Campeón con Universitario 2009 y Melgar 2015, y además, el llamado a suceder a Ricardo Gareca en la selección peruana, el ‘Cabezón’ es tendencia.

“Entendemos el alcance e interés hoy del Perú”, nos dice brevemente Carlos Figueroa, quien organiza la conferencia de prensa, con la colaboración del periodista peruano. Uno busca Juan Reynoso en Google y son más de 8 millones de resultados, gran parte de medios peruanos. Tendencia en Twitter en el clásico ante América -al igual que Pedro Aquino-, son más que razones justificables para mantener su presencia viva. “ Somos conscientes de la exposición de marca” , complementa.

Alguna vez se declaró un “fantasma” para no responder a una llamada de Deporte Total para una encuesta por el inicio de las Eliminatorias 2010. Ya antes nos había contado Alfonso Cornejo, periodista deportivo nacional, que Juan procuraba mantener cierto hermetismo. “Sí hay una burbuja de no intromisión… mucho menos de la prensa”, nos dijo quien fuera su jefe de prensa en Universitario y trabajó junto a él en Melgar.

En México Juan Reynoso está sometido a la igual o mayor presión tanto deportiva como mediática. El Cruz Azul carga sobre sus espaldas el peso de más de dos décadas sin campeonar a nivel local. Hoy, el cuadro cementero puede cerrar la Liga MX con el récord de 43 puntos en 17 fechas -León llegó a 41-, y el técnico peruano no quiere distracciones y evita conflictos con la prensa.

Paradójicamente, un joven Reynoso quería ser periodista de no haber sido futbolista. Luego, de entrenador tuvo algunos conflictos. “Hubo errores de ambos lados”, nos aceptó un personaje muy ligado a él. Hoy, el camino que transita va por el lado de responder todo, hasta las preguntas repetidas.

Sus palabras

Desde la selección peruana, Santiago Ormeño, su presente en Cruz Azul hasta por qué Yotún no es titular y qué piensa de las elecciones presidenciales en el país. El alcance de la conferencia de prensa fue total y las respuestas todas completas.

El Comercio le consultó sobre su relación con Ricardo Gareca y si ha tenido oportunidad de contactarlo últimamente. “La última vez que hablamos fue antes de la tercera fecha de Eliminatorias. Hablamos puntualmente de aquellos partidos. Luego no he hablado puntualmente ni de Santiago ni de Yoshi. Ya lleva tiempo que no hablamos”, nos dice.

No habla con Gareca, pero sí manda mensajes que son fáciles de entender en la Videna. “Santiago Ormeño ha hecho mérito para estar en la lista de 50. Puede competir con sus características con Paolo, sabiendo que Paolo es titular”, asegura sobre quien fuera su pupilo en Puebla hasta el año pasado.

También alerta de lo complicado que es el cierre de temporada. Ya Renato Tapia sufrió una lesión ayer con el Celta. Si Cruz Azul llega a la final, Yotún tendrá actividad hasta el último día de mayo, lo mismo Pedro Aquino si América llega a definir el título. Y ya el 3 de junio se tiene que jugar ante Colombia por la quinta fecha de las Eliminatorias.

No sigue mucho el fútbol peruano, salvo los partidos de Melgar, pero sí destaca lo que viene haciendo Roberto Mosquera en Cristal con el juego que impone -más allá de los resultados. También destaca lo hecho por Chemo en Vallejo, Wilmar Valencia en Huancayo y Ronny Revollar en Alianza Universidad. Apuesta por la continuidad de los técnicos nacionales, que los directivos apuesten por ellos.

Es Juan Reynoso, uno más abierto y con las ideas claras de siempre. Cruz Azul está haciendo historia y va por más. Su nombre ya tiene un sitial en México, pero siempre va por más.

