Cuando la estrella en ascenso del voleibol Deven González, de 16 años, fue rescatada de los escombros del edificio que se derrumbó en Miami el pasado 24 de junio, su primera reacción fue decirle a los bomberos que tenía que competir en un importante torneo dentro de unos días.

El mundo de Deven giraba en torno al voleibol. Juega en el equipo de su escuela secundaria y también es parte de otro equipo. Desde su cama de hospital, donde se sometió a varias intervenciones quirúrgicas por una fractura de fémur, se disculpó con su entrenadora por perderse la última práctica.

MÁS INFORMACIÓN | Aroa Sío, la atleta de España que pasó de fumar una cajetilla diaria a correr ultra trail por las montañas

“Le dije: ‘Centrémonos en ti ahora mismo y no en el voleibol’”, contó su entrenadora Amy Morgan a la agencia de noticias AP, quien describió a Deven como extremadamente decidida, apasionada e implacable en la consecución de sus objetivos.

Deven vivía con sus padres en el noveno piso de Champlain Towers South. Ella y su madre, Andrea González, cayeron varios pisos antes de ser rescatadas en el quinto piso, según contó Morgan.

Su madre también logró sobrevivir y fue sacada de los escombros; sigue hospitalizada con heridas graves. Su padre, el abogado Edgar González, se encuentra entre los más de 120 desaparecidos. La hermana mayor de Deven, Taylor, no estaba en el edificio en el momento del derrumbe.

Emergency workers conduct search and rescue missions at the site of a partially collapsed residential building in Surfside, near Miami Beach, Florida, U.S. June 28, 2021. REUTERS/Joe Skipper

No puede dormir y tiene pesadillas

Deven González estaba consciente cuando el edificio se derrumbó y durante su rescate, dijo su entrenadora. Ella recuerda los detalles y tiene problemas para dormir. “No sé si ha asimilado todo por completo. Lo ha hecho y no lo ha hecho”, dijo Morgan, que añadió que Deven no era consciente del alcance de la tragedia y de la atención mundial que ha recibido la noticia del derrumbe en Miami.

“Ella dice: ‘Mi padre sigue desaparecido. Mi padre sigue desaparecido’”, dijo Morgan. “Se emociona mucho con ello”, añadió. La joven deportista todavía no ha podido ver a su madre porque están en áreas separadas del hospital, pero conversó brevemente a través de una videollamada con ella hace unos días, cuando su madre cumplió años y le quitaron la intubación, contó la entrenadora.

El padre de Deven González sigue desaparecido en el derrumbe en Miami. (Foto: GoFundMe)

Su equipo la apoya

La tragedia ha sido difícil para el unido equipo de voleibol, que se reunió para la práctica el último jueves por la noche y permitió que los padres participaran. Todos se sentaron en un círculo y se tomaron de las manos mientras rezaban. Muchos lloraron.

“Deven es una persona tan trabajadora y cariñosa”, dijo el domingo su compañera de equipo Liyah Deveaux. “No podemos esperar a que se recupere. La queremos y la echamos mucho de menos”.

Una página de GoFundMe ha recaudado más de 100,000 dólares para la familia.

“Realmente estamos tratando de ayudar y ser solidarios, pero nos sentimos absolutamente impotentes por no poder mejorarlo”, dijo Morgan. “Todos y cada uno de nosotros estaríamos allí cavando entre los escombros. Si pudiéramos estar allí, lo haríamos”.

Conforme a los criterios de Saber más