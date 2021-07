Conforme a los criterios de Saber más

No hace falta hacer un sondeo para concluir que a nadie le gusta perder. Ni en la vida ni en el fútbol. Ni siquiera ante cracks como Neymar o Lionel Messi contra los que arrancas con cierta desventaja. Eso no se celebra. Pero la justa derrota de la selección peruana (1-0) frente a la poderosa Brasil en las semifinales de la Copa América 2021 dejó, dentro de la tristeza por no lograr el resultado esperado, una buena sensación para lo que se viene.

Aún falta un partido para cerrar otra digna participación en la Copa. Entre Argentina y Colombia (chocan hoy, martes 6 de julio, a las 8 p.m.) saldrá el rival contra el que Perú busque su tercera medalla de bronce en las últimas cinco ediciones. Ya lo consiguió en 2011 y 2015; en 2019 fuimos finalistas. Pero hay otro premio que podría brillar más que una presea: conclusiones positivas para lo que se viene, las Eliminatorias 2022.

Como en la Copa América Centenario, en 2016, Ricardo Gareca volverá a tierras peruanas con un cuaderno lleno de apuntes. Positivos y negativos. Con nuevos esquemas tácticos trabajados (ante el ‘Scratch’ usó por primera vez la línea de cinco atrás, aunque no resultó), jugadores consolidados como Gianluca Lapadula y con nombres nuevos: Alexander Callens, Marcos López, Gerald Távara, Raziel García y Jhilmar Lora. También con la certeza de la utilidad que pueden dar otros como Santiago Ormeño y Luis Iberico.

El técnico argentino probó sin dejar de competir, algo difícil -casi imposible para otras selecciones- en una Copa América. Y dentro de las gratas conclusiones están los debuts absolutos de Távara (22 años, Sporting Cristal), Lora (20, Cristal) y García (27, Cienciano) . Tres jugadores que vienen destacando en el fútbol peruano.

Raziel fue el que más tiempo en cancha acumuló (67′), siendo su mejor actuación ante Brasil en semifinales. El habilidoso volante ingresó en el segundo tiempo y revitalizó el ataque del equipo acompañando a Christian Cueva y Gianluca Lapadula. También tuvo buenos minutos en la victoria frente a Venezuela.

Távara jugó apenas 17′ en lo que va del torneo, mientras que Lora disputó 15′. Pese al poco tiempo, ambos son dos proyectos que Ricardo Gareca sabrá manejar de cara a un futuro cercano.

El camino a seguir de los debutantes

La Copa América sirve de trampolín para cualquier futbolista, sobre todo para el peruano que rinde mejor en un torneo corto. Desde la llegada de Gareca a la selección, son 14 los jugadores nacionales que cambiaron de equipo tras el torneo . De ellos, los que más destacan son los que salieron del fútbol peruano al exterior.

El ejemplo más recordado es el de Christian Cueva. El volante, que se convirtió en el futbolista más importante de la era Gareca (jugó 71 de los 78 partidos que dirigió el ‘Tigre’ hasta ahora) y en el segundo más influyente con once goles y once asistencias, disputó la Copa América 2015 siendo jugador de Alianza Lima. Tras sus buenas actuaciones (seis partidos y un tanto) fue comprado por el Toluca de México. Desde entonces ha paseado su fútbol en distintos equipos del exterior, entre triunfos y fracasos.

Christian Cueva jugó 31 partidos y marcó 10 goles con Alianza Lima.

Carlos Ascues afrontó el campeonato en Chile como jugador de Melgar y luego se fue al Wolfsburgo de Alemania. El epílogo es conocido: retornó al Perú, ganó un título, tuvo una segunda oportunidad afuera que no aprovechó y ahora juega en la Liga 1 con Alianza Atlético.

En 2016, en Estados Unidos, los beneficiados fueron Pedro Gallese (de Juan Aurich a Veracruz de México), Christian Ramos (de Aurich a Gimnasia de Argentina) y Miguel Trauco (de Universitario a Flamengo de Brasil), quienes partieron por primera vez al exterior. Raúl Ruidíaz (de la ‘U’ a Morelia de México) y Edison Flores (de la ‘U’ a Aalborg de Dinamarca) usaron el torneo para relanzar su carrera.

Seis de siete casos que deberían servir de ejemplo para Távara, Lora y García. Los dos primeros, por su edad, con más chances de salir. El último, reciente “descubrimiento”, también podría tener una opción. El final dependerá de las decisiones que cada uno tome con respecto a su carrera.

JUGADOR TORNEO CLUB ANTES DE

COPA AMÉRICA CLUB DESPUÉS DE

COPA AMÉRICA CLUB ACTUAL Christian Cueva CA 2015 Alianza Lima Toluca (MEX) Al Fateh (SAU) Carlos Ascues CA 2015 Melgar Wolfsburgo (ALE) A. Atlético (PER) Pedro Gallese CA 2016 Juan Aurich Veracruz (MEX) Orlando City (USA) Christian Ramos CA 2016 Juan Aurich Gimnasia (ARG) César Vallejo (PER) Raúl Ruidíaz CA 2016 Universitario Morelia (MEX) Seatle Sounders (USA) Edison Flores CA 2016 Universitario Aalborg (DIN) DC United (USA) Miguel Trauco CA 2016 Universitario Flamengo (BRA) Saint-Etienne (FRA)

