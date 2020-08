Partidos de hoy, 28 de agosto del 2020: programación de TV y horarios para ver fútbol en vivo La Ligue 1 de Francia inicia hoy, viernes 28 de agosto, con el partido entre Olympique Lyon vs. Dijon. Además, se juega el Puebla vs. Toluca, y Tigres UANL vs. Mazatlán FC en la Liga MX.