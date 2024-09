Más allá de sus errores y excesos, Carlos Zambrano se ha ganado un respeto en el fútbol por algo más que su entrega dentro de los campos de juego. Al respecto se pronunció Rafinha, jugador del Sao Paulo, quien fue compañero del Káiser en Alemania y también supo enfrentarlo.

El exjugador del Bayern opinó sobre el juego del zaguero peruano tras ser invitado al programa Enfocados, de Jefferson Farfán y Roberto Guisasola, destacando en particular un aspecto.

“Zambrano es el jugador más que vi. Jugó con nosotros en Schalke (primer año) y en un mes ya tenía tres rojas. Felix Magath (extécnico) nos decía ‘ese chico no es normal’”, empezó relatando el defensor brasileño, sobre su experiencia compartiendo el día a día con Zambrano.

“Un día me choqué con Zambrano en el entrenamiento y la gente me decía ‘ese chico es loco, se van a matar’. Sabía que era fuerte, pero él al ser nuevo pensé que me iba a respetar. Casi me mata”, recordó.

Enfrentarlo era cosa seria, comentó. “Cuando nos tocaba un Bayern vs Frankfurt yo le hablaba a Ribéry, que también es de barrio, y le decía ‘sal de ahí, ese no reza para dormir, lo conozco y está loco. Ese va a matar a uno en cualquier momento’”.

Carlos Zambrano “le pegaba a los alemanes en los entrenamientos”. “Le tenían miedo. Yo decía ‘Carlos’ y los demás ‘no, por ahí no’. Era loco y fuerte, pero bueno. Nunca perdió su manera de jugar”, sentenció.