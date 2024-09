La joven surfista peruana Aissa Chuman, de solo 13 años, ha brillado en la segunda parada del Circuito Continental ALAS Pro Tour, celebrada en la playa Azuchillo, Nicaragua. En este evento internacional que reunió a más de 150 competidores de 17 países, Aissa se coronó campeona en la categoría sub 14, demostrando que es una prometedora figura del surf peruano.

Durante la competencia, Aissa Chuman destacó con su habilidad y concentración, avanzando a través de varias series difíciles. En la final de la categoría sub 14, su desempeño fue sobresaliente, obteniendo un puntaje de 9.73. Aissa superó a Annabelle Castle de Estados Unidos (7.26), Tiara Ramos de El Salvador (6.20) y Kely Gasparovic de Panamá (4.57), consolidando su posición como una de las mejores surfistas jóvenes del circuito.

Además de su victoria en la categoría sub 14, Aissa sorprendió al avanzar hasta las semifinales en la categoría sub 18, donde solo fue superada por la olímpica nicaragüense Candelaria Ressano y la campeona sub 18 de Costa Rica, Rachel Aguero. Su rendimiento en ambas categorías ha dejado una impresión duradera en la comunidad internacional del surf.

Al final del evento, Aissa expresó su gratitud y alegría: “Quiero darle las gracias a Jesús, Mi Señor, quien siempre está conmigo y me acompaña cada vez que entro al mar a disfrutar de su creación. Mis series estuvieron muy difíciles, pero en todo momento traté de no perder la concentración y al final se dieron los resultados. Las chicas que compitieron son muy buenas surfistas.”

Con este triunfo, Aissa Chuman se sitúa en la cima del ranking continental en la categoría Sub 14, elevando una vez más el nombre del Perú en la escena internacional del surf. La próxima fecha del ALAS Pro Tour será en Punta Rocas, Perú, en septiembre, y el circuito continuará con eventos en Puerto Rico, México, Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador.

¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?