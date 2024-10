Orgullo peruano. Alexia Sotomayor es un ejemplo de superación y consistencia. Con tan solo 18 años, ganó la medalla de oro en los 200 metros estilo espalda en el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos Cali 2024. A continuación, te dejamos sus palabras luego de lograr la presea.

“De verdad estoy super feliz, es algo por el que he entrenado mucho. No es mi mejor marca, pero luché hasta el final. Tuve un comienzo duro de campeonato, me costó, pero ver en la pantalla la medalla de oro me emocionó mucho. Es mi tercer sudamericano y ser campeona siempre lo tuve en mis planes”, expresó para ‘Zportyz’.

“Llegar a la medalla de oro y escuchar el Himno Nacional es algo que he soñado mucho. Es la primera vez que subo a lo más alto del podio en campeonato de mayores”, agregó.

Agradezco mucho a mi familia porque son los que me apoyan bastante en esto, son los que me han dejado ir desde muy pequeña a Estados Unidos para entrenar sola. Todo fue persiguiendo un sueño. Esta medalla es el resultado de todo el sacrificio que he hecho en este tiempo”, finalizó.