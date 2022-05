Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 EN VIVO: canales de TV y horarios de la pelea por la unificación de títulos

Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 EN VIVO | Sigue EN DIRECTO la pelea de boxeo por la unificación de los cuatro títulos de peso welter desde el Dignity Health Sports Park de Carson, en California. Conoce horarios, canales de TV y estadísticas de esta gran pelea. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura con fotos, videos y minuto a minuto.

¿CUÁNDO Y DÓNDE PELEAN CASTAÑO VS. CHARLO 2?

Brian Castaño vs. Jermell Charlo se enfrentarán por segunda ocasión este 14 de mayo en el Dignity Health Sports Park de Carson, en California. El combate tendrá cuatro títulos en juego de peso welter y le dará la oportunidad al ‘Boxi’ de convertirse en el primer argentino en toda la historia en ser monarca absoluto de la división.

¿A QUÉ HORA PELEAN CASTAÑO VS. CHARLO 2?

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 15).

¿QUÉ CANAL TRANSMITE CASTAÑO VS. CHARLO 2 EN TV?

La trasmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports en Argentina, mientras que ESPN y Star+ lo pasará en Perú y otros países de Sudamérica. El Comercio te ofrecerá la cobertura más completa de la pelea con minuto a minuto, fotos y videos.

¿CÓMO VER ONLINE CASTAÑO VS. CHARLO 2?

TyC Sports app lo puedes encontrar en las dos plataformas móviles de AppStore y PlayStore. Ante ello, te presentamos los links que llevarán directamente a la aplicación que buscas de inmediato

¿CÓMO FUE CASTAÑO VS. CHARLO 1?

El pasado 17 de julio, Castaño (17-0-2, 12 KOs) igualó con Charlo (34-1-1, 18 KOs), en un controversial fallo dividido en el marco de un histórico combate unificatorio con los cuatro títulos mundiales de la división. El resultado despertó la polémica en la mayor parte no solo del público sino también de la prensa especializada, que consideraban al bonaerense el legítimo ganador.

Sin embargo, las tarjetas de esa noche fueron: 114-114 (de Tim Cheatham), 114-113 (Steve Weisfeld) a favor de Castaño, y la inexplicable 117-111 para Charlo (Nelson Vázquez).

CASTAÑO VS. CHARLO: DECLARACIONES EN LA PREVIA

Brian Castaño arremetió contra Charlo en la previa a la pelea: “No me sorprenden sus comentarios porque sé la clase de persona que es: intenta ensuciar a todos, los trata de tramposo y eso se debe a la inseguridad que tiene. Me molesta el respeto que tiene con sus colegas. Yo estoy focalizado en mi camino y lo voy a partir al medio y lo voy a quebrar. Habló de más y se lo voy a hacer pagar”, apuntó.

A su vez, agregó: “Sabe que enfrente tendrá un rival difícil y a mi no me importa si él será el Charlo de antes o el de ahora, yo me encargaré de hablar en el ring. Soy un guerrero de verdad y, haga el trabajo que haga, a él le va a costar”.