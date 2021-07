Conforme a los criterios de Saber más

La gloria alcanzada por la selección de vóley en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 ha quedado tatuada en la mente de millones de peruanos. La hazaña se recuerda todos los años, como si fuera ayer, como si el tiempo se hubiera detenido. Y es que, desde aquella edición, el equipo nacional no ha vuelto a brillar y no ha tenido presencia en la cita multideportiva más importante del planeta desde hace más de 20 años.

La última aparición de las “Matadoras” ha sido en Sídney 2000. La ex voleibolista y subcampeona olímpica, Cecilia Tait, hace un análisis de la situación actual del vóley peruano y asegura que la no continuidad de un entrenador, la falta de compromiso de las jugadoras y la falta de trabajo en la división de menores han estancado las posibilidades de que el país sueñe con subir al podio olímpico. Asimismo, es dura con la actual generación de voleibolistas que integran el equipo nacional.

-Han pasado 21 años desde que el vóley peruano no tiene presencia en los Juegos Olímpicos. ¿Se siente decepcionada de la selección?

No, yo no me decepciono. Tengo frustración y guardo esperanzas, sueño de que la nueva selección pueda llegar a superar esos 38 años que el Perú sigue viviendo de la medalla de Seúl 88. ¡Todos los años celebramos como si fuera lo único que hicimos, no es posible! Esa es mi frustración. Yo quisiera levantarme en la madrugada —así como lo he hecho para observar a Sofia Mulánovich y todos los deportistas que han ido a las olimpiadas de Tokio— para ver a mi equipo. Quiero que me superen, quiero ver al Perú en unas olimpiadas, en un podio, quiero ver a mi bandera flameando, subiendo y cantando el himno nacional, decirte que no quiero eso sería ser egoísta.

(Foto: José Rojas)

-¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para volver a ver al vóley en unos JJ.OO.?

Eso es pedir mucho. Primero hay que tener presencia en menores y en los juveniles, que son la semillita. Tú tienes que sembrar primero para que el equipo vaya subiendo de categoría, no se salte etapas y que llegue a mayores. Si eso se hace bien, si desde ahora tenemos un grupito buenazo, entonces sería dentro de 10 años, pero a corto plazo no veo al vóley peruano en unas olimpiadas. No digamos que porque el equipo va a un campeonato tal ya tiene chance de clasificar, primero tenemos que ganar porque antes de nosotros está Colombia, después Argentina y Brasil. Y yo no creo que le podamos ganar a Brasil de aquí hasta bastantes años. Brasil es otro lote, ellos se dan el lujo de tener equipos A, B, C y hasta este último nos ganaría, como el que vino al Sudamericano. Hasta Venezuela nos está pisando los talones y Chile ganó el campeonato de menores en nuestro país.

-¿A qué se debe la falta de presencia de la selección en eventos importantes?

Hay un tema que tiene que ver, uno con el conformismo. Esperar que un equipo olímpico que subió al podio se quede para las siguientes ediciones de los JJ.OO. va a ser muy difícil porque en esa época ser el número uno implicaba una decisión importante como salir a jugar al extranjero. Yo sí me siento un poco culpable porque en el año 2000 saqué la ley de ayuda al deportista para que pudieran tener una remuneración, entonces creo que hay un conflicto de ‘para qué me voy a esforzar’. Esa es mi teoría y lo digo sin nombre propio porque hay que tener cuidado con una generación que no ha ganado nada y se siente superior, siente que nadie puede opinar y nadie le puede tocar, eso se llama conformismo. No hay un hambre de ganar, no hay necesidad de esforzarse.

El equipo peruano fue integrado por Cecilia Tait, Denisse Fajardo, Rosa García, Gina Torrealva, Natalia Málaga, Gabriela Pérez del Solar, Sonia Heredia, Cenaida Uribe, Luisa Cervera, Miriam Gallardo, Alejandra de la Guerra y Katherine Horny. (Foto: GEC Archivo Histórico)

-¿Cómo hacemos para cambiar ese “chip” de las jugadoras?

En la vida la competencia hace que te exijas más. Si tú tuvieras a alguien que te está pisando los talones se acabaría el conformismo y tendrías que lucharla, pero cómo sabes que de todas maneras tú eres la única buena en tal posición entonces sabes que igual te van a llamar, pero si habría más jugadoras, entonces lucharían por su puesto, hasta las suplentes. Si hubiera 10 puestos para centrales, 6 para armadoras, 8 puntas, otro sería el cantar porque todo el mundo estaría tratando de jugar al 100% para que no le quiten el puesto. En mi caso, no me preocupaba mucho por mantener la titularidad porque yo quería ser la mejor jugadora del mundo y ‘Mister Park’ (Man Bok Park) lo sabía, él sabía que yo era muy ambiciosa como para que alguien me quitara mi puesto. Yo me esforzaba por ser el número uno, pero ahora no veo eso.

-Así como está la selección, ¿tiene futuro?

Yo soy una persona que va directo a la vena. Es un equipo con jugadoras ya dañadas porque el Perú no tiene un lugar propio para entrenar y el centro de alto rendimiento no tiene la infraestructura para que ninguna jugadora se malogre la rodilla. Tenemos a Thaisa Mc Leod, zurda y con mucho talento, que podría ser muy buena pero ya tiene las dos rodillas operadas ¿cómo es posible que una jugadora a los 18 años ya esté operada? Que tengan las rodillas malogradas, que no tengan un tratamiento nutricional y que no tengan un acompañamiento para rehabilitarse, eso es muy complicado. Un equipo que tiene que cumplir compromisos y la mayoría ya tiene problemas, no es un equipo para unas olimpiadas.

-¿Qué se debería hacer?

Crear un plan de acción con los gobiernos locales y distritales. Después los gobiernos regionales para que un futuro tenga su bolsón enorme de chicas y que te puedas dar el lujo de poner en menores, en juveniles y estas chicas van avanzando a la selección de mayores. También hay otro tema muy importante, que es el científico, médico o ponle el nombre que quieras, sino hacemos un estudio de cómo nuestras chicas pueden crecer... olvídate, el Perú no va a lograr mucho, eso es lo que se tiene que ser ahora, esa es mi percepción. Ahora las jugadoras miden sobre un 1.90 hasta 2 metros. El bloqueo es muy importante, es un arma de ataque no solo lo es el mate.

-¿Hay responsabilidad de la federación de que el vóley no esté destacando?

Y yo no diría que es culpable la federación, es el manejo de varias administraciones que se han preocupado de repente o han dado prioridad a otro tipo de cosas. Si tú le das prioridad a eventos que no tienen nada que ver para sacar una dieta, entonces malgastas la plata. Yo creo que esta nueva directiva no va a lograr mucho si no comienza a trabajar con los gobiernos regionales y aplicando esta ley de fomento al deporte. En Brasil al ver que Perú era tan bueno preparó un plan a largo plazo que se llamó “Viva vóley” que significó poner academias a nivel nacional con ayuda de los gobiernos locales y la empresa privada y sacaron un buen equipo. A mí me pasaron el proyecto y yo lo di a los dirigentes hace muchos años y me dijeron que no había dinero. Creo que si tú puedes administrar bien y crear convenios con los gobiernos regionales o distritales otra cosa sería la situación. Si queremos ver triunfos, porque el vóley es la segunda disciplina que más se practica en nuestro país, debemos trabajar en conjunto y comenzar a buscar deportistas. Si a mí hubiera llamado la selección para recorrer el país a captar talentos ¿tú crees que no habíamos hecho? Yo no quiero ser entrenadora, pero “ojo de loca no se equivoca”, te das cuenta de quién puede jugar bien.

Cubillas, Cecilia Tait y Pocho Rospigliosi. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

-¿Tenemos buenos entrenadores que encaminen a la selección? Hemos tenido más de 15 desde el año 2000, ¿es normal eso?

No, lo que pasa es que no hay una política en donde el entrenador que fue contratado por la anterior gestión permanezca cuando entra una nueva directiva. No pueden sacar al entrenador para que entre un amigo suyo o al que le conviene y dejar el trabajo que ya había comenzado. Eso es fatal y ese ha sido el problema mayor que ha tenido para mí la federación, pero se excusan que es por la ley, como la ley dice que tiene que haber elecciones cada cuatro años entonces hago un contrato por cuatro años con el entrenador. Para lograr el éxito —que parece ya algunos se han olvidado— ‘Mister Park’ estuvo más de 10 años en la selección, esa la única manera que un equipo logre sus objetivos. Si tú trabajas cuatro horas en una posición y cuando ya la has dominado y luego te cambian, eso te aloca porque no hay una línea, no hay una escuela de alguien porque cada entrenador tiene su estilo.

-¿Cómo ves al actual entrenador de la selección?

Francisco Hervás cada vez que viene tiene que hacer una nueva convocatoria, porque hay un punto importante, es que las comparaciones son odiosas, pero yo lo veo en diferentes países cuando la selección solo tiene un día de entrenamiento, cuando el resto de la semana entrenan con su equipo porque también sus equipos les pagan. Yo no creo que tengan resultado cuando una juega en el Regatas u otro club y se juntan un mes o dos meses antes para un campeonato o entrenan solo los viernes cuando antes era al revés: de lunes a jueves con la selección y viernes con sus equipos de sus clubes. Ahora como el equipo te está pagando y tiene auspiciador grande, no se dan cuenta que si tu jugadora está en la selección tiene más vitrina porque van a decir que la jugadora que milita en tal equipo está en la selección peruana de vóley, creo que en esa parte de los auspiciadores hay un egoísmo.

-Además, jugar en la selección nacional te abre puertas...

Hay algo que de repente no se han dado cuenta, la mejor vitrina no es salir en televisión nacional sino en la selección porque ahí te ven a nivel mundial, porque participas en los campeonatos importantes y ahí van los cazatalentos. En el extranjero una jugadora podría ganar entre 30 o 40 mil dólares mensuales o posiblemente un poco más, hay jugadoras de Turquía que ganan sobre un millón. Si tú no te enfocas en eso estás siendo mediocre, estás viendo tu árbol, debes enfocarte en el bosque. Yo no hablo sobre lo que no he ganado, mis títulos personales hablan por sí mismos, si no hubiera ganado títulos no hubiera encendido el pebetero, no hubiera sido la mejor jugadora del Perú, no hubiera ingresado al Salón de la Fama. Yo sí sé que es trabajar para ser una mejor jugadora, a mí nadie me lo ha dado por mi cara bonita.

Tait participó en la ceremonia de inauguración de los Panamericanos Lima 2019. (Foto: Cecilia Herrera/ GEC)

-La liga nacional digamos que tampoco aporta mucho. Se dice que es la segunda mejor de Sudamérica, aunque no es tan exigente…

Si fuera la segunda mejor de Sudamérica, entonces ¿por qué Argentina o Brasil están sobre nosotros? Argentina tiene una buena liga porque, de dónde ha sacado buenas jugadoras y porqué nos han ganado. ¿Y por qué Colombia nos ha ganado? ¿por qué estamos en el cuarto puesto? ¿porque tenemos una liga competitiva? Porque si fuera así el equipo de la selección sería mejor, entonces no hay que ser muy soberbios para no reconocer que si estamos en el cuarto puesto es porque nuestra liga es bastante débil.

-¿Les aporta más a las jugadoras jugar en un equipo extranjero que quedarse en la liga nacional?

Exacto, siempre lo he dicho. Hasta la liga 2 de Italia es mucho más superior que la primera división del Perú. La liga 2 de Francia también y ni hablar de Japón y Corea, que pese a ser chiquitas son muy competitivas. Los equipos nacionales europeos tienen ese tipo de jugadoras porque su liga es súper competitiva y tienen para escoger. Ahí la liga no dura un mes o dos meses, sino nueve meses y van de ida y vuelta. Acá toda la liga nacional se juega en Lima y dura dos meses ¿qué competitivo puede ser eso? Colombia sacó ventaja porque tiene un entrenador que está en el equipo un montón de años y se ha recorrido todo Colombia preparando entrenadores y exigiendo que cada lugar tenga un entrenador de la misma línea y tenga su equipo, ese es el logro que ha hecho.

-¿Piensas volver a la vida política?

Yo nunca le cierro la puerta. A mí me encantaba ser congresista, he logrado cosas, he hecho apoyo social. Me encanta esa burbuja de pleito político y por más que rajen creo que mi honestidad y mis principios los he defendido, así que no le cierro la puerta, creo que si podría seguir.

