El atleta peruano César Rodríguez dejó en claro que, por el momento, no tiene decidido prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, debido a las dificultades que pasó para llegar a París 2024.

“Sí (estoy dudando) porque no sé cómo salga ahora, dicen que van a apoyar, pero no sabemos. Y justamente para llegar a París 2024 me ha costado bastante”, dijo el marchista olímpicos en declaraciones a América Deportes.

“He tenido que invertir y hacerme un préstamo, y no quiero pasar lo mismo de estar preocupado de dónde sacar dinero, en lugar de estar entrenando”. agregó.

Por otro lado, recordó que se había prometido un departamento para los medallistas de los Juegos Panamericanos 2023, pero esto no se cumplió. “Hasta el día de hoy no se han pronunciado”, apuntó.

En esa línea, comentó que, durante la ceremonia de reconocimiento por parte de las autoridades a los atletas olímpicos peruanos, tuvo la intención de decírselo directamente a la presidenta Dina Boluarte.