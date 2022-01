Conforme a los criterios de Saber más

En el barrio de Parque Victoria, en Dallas, se encuentra el American Airlines Center, un pabellón para 20 mil personas que suelen acompañar a los Mavericks, franquicia de la NBA. En unos meses, en la entrada del recinto deportivo, aparecerá una estatua de 2,13 metros, correspondiente a la silueta del alemán Dirk Nowitzki. La noche del 05 de enero, la victoria frente a Warriors quedó en un segundo plano, puesto que todos los fanáticos se congregaron para acompañar al máximo estandarte en la historia de la franquicia en un día muy especial: retiraron el número 41 e izaron su camiseta en lo más alto del coliseo ubicado en Texas. Tras la ceremonia, El Comercio conversó con el ala-pívot de 43 años, quien afirmó sentirse honrado por “haber inspirado a otros jugadores”.

Dirk Nowitzki se secó una lágrima mientras su número 41 ascendía lentamente sobre el estadio, no muy lejos del estrado donde el astro alemán había evitado llorar durante un discurso de 20 minutos.

Dallas Mavericks retiró el número 41 de Dirk Nowitzki | Foto: Reuters

El ala-pívot agradeció a múltiples personalidades en una ceremonia que contó con algunos integrantes del plantel campeón del 2011. El europeo se mostró ecuánime y no demostró demasiadas emociones, hasta que llegó el momento de agradecer a los fanáticos. El rugido del AAC provocó que Nowitzki derramara una lágrima mientras aplaudía al público que tantas veces lo ovacionó.

“Casi llegué al final sin ponerme emotivo”, afirmó Nowitzki momentos antes de que el izamiento del banderín marcara el final de la ceremonia para retirar su número. “Pero ustedes, chicos, me conmueven siempre”, sentenció.

Dirk closes his jersey retirement speech by thanking the @dallasmavs fans for their endless support 💯 #41Forever pic.twitter.com/t5BSzOgMkK — NBA (@NBA) January 6, 2022

Los Mavs rindieron homenaje casi tres años después de que Nowitzki anunció su retiro en la cancha del American Airlines Center, tras su último partido como local en la temporada de 2018-19. El alemán disputó un encuentro más, en San Antonio.

Nowitzki, quien tiene actualmente 43 años, jugó 21 temporadas con la misma franquicia, rompiendo el récord de 20 de Kobe Bryant con los Lakers.

Asimismo, ningún otro extranjero ha anotado más puntos en la historia de la NBA. Con ello en la mochila, Nowitzki guió a los Mavs al único título de su historia, en 2011, y a su otra aparición en las Finales de la NBA, cinco años antes.

Dirk Nowitzki guió a Dallas Mavericks al único título en su historia en el 2011 | Foto: Reuters

Tras el final de la ceremonia, pude conversar con Dirk Nowitzki en conferencia de prensa. Consulté lo siguiente: “Dirk, el secretario de FIBA dijo que en los 90′s los jugadores buscaban ser como Michael Jordan; sin embargo, en la década siguiente, los internacionales buscaban ser como Dirk, ¿tú también lo sentías así?”

El alemán respondió lo siguiente: “No lo sé. Realmente no lo sé, pero me honra que digan eso de mí, lo tomo con mucha humildad. Si es que he podido inspirar o allanar el camino para otros jugadores, me siento orgulloso por ello. Hubo grandes internacionales antes de que arribe a la NBA como Vlade Divac, Toni Kukoc o Drazen Petrovic. Yo tomé ese legado y traté de llevarlo más lejos. Pero como te digo, si es que he sido capaz de inspirar a alguien, en cualquier parte del mundo, a tomar un balón y disfrutar de este deporte, me sentiría honrado y muy feliz”.

Cabe destacar que Mark Cuban, propietario y gran amigo de Dirk Nowitzki, confirmó que le harán una estatua en la puerta del American Airlines Center, al mismo estilo de Michael Jordan en Chicago.

Esta será la estatua que aparecerá en la entrada del American Airlines Center | Foto: Reuters