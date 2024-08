El día que usted quiera sol, vaya a Paracas. Si usted quiere mar y una bahía al lado, vaya a Paracas. Si quiere comer rico, también puede ir a Paracas. Y si quiere disfrutar de actividades en el mar, deportivas y recreativas, quizá Paracas sea su mejor opción. Nosotros fuimos y la experiencia fue de 10 puntos. Les contamos todo en esta nota.

Gracias al nuevo The Legend Paracas Destination by Hyatt, pudimos acercarnos hasta la ciudad costera de Ica. Allí, disfrutamos de los encantos de esta tierra, que no solo tienen que ver con el mar, sino también con la cultura y su historia, su fauna y la comida marina que allí se puede degustar.

Los atardeceres de Paracas son un lujo. La bahía en plenitud, el sol ocultándose cuando cae la tarde, el olorcito que te recuerda que estás al lado del mar y que a tan solo 3 horas y un poquito más de Lima, puedes escaparte a un lugar sin el cielo gris de estos días en la capital. Llegamos por la tarde al hotel así que ahora toca descansar un poco y prepararse para la cena, aunque eso lo contaremos más adelante.

Actividades recreativas hay varias, pero en el mar, donde la vida es más sabrosa, el paddle es una de las que más adeptos ha ganado en el último tiempo. Una tabla grande, lo suficiente para que una o dos personas puedan desplazarse y ponerse de pie con tranquilidad -más o menos-. Luego, el equilibrio y nuestras remadas harán que el paseo sea relajante por el mar, fresco por la brisa y placentero por el paisaje.

Otra de las actividades predilectas por los visitantes es el kayak. Siempre con un instructor y personal capacitado que te ayudará a sentirte seguro y en confianza, podrás recorrer el mar en la bahía de Paracas en estas pequeñas embarcaciones. Para los que disfrutan más relajados y sin tanto rigor, también hay paseos en catamarán (te va a salpicar harta agua, así que prepárate) y uno en yate con más lujo, confort y una experiencia recomendada totalmente. Allí tendrá la posibilidad de recorrer buena parte de la bahía, llegar hasta el Candelabro, la icónica figura de la cultura Nazca en Paracas, con suerte encontrar parte de la fauna de ese ecosistema, con los lobos marinos como habitantes principales, y disfrutar de bebidas para acompañar tu paseo, champagne, vino, cerveza o alguna gaseosa. Este último tiene un costo adicional para los huéspedes de The Legend.

Para aquellos que no son tan fanáticos del mar, siempre quedará la piscina. Aquí en este hotel son temperadas. No sentirás frío ni al meterte al agua y al salir solo deberás protegerte del viento que puede correr dependiendo la hora del día. Otra piscina con sauna e hidromasajes es de las favoritas de aquellos que la relajación es su objetivo. Tomarse algo o comer un piqueo al lado de la piscina es otra experiencia que recomendamos no saltarse.

El hotel y su gastronomía

Este era el DoubleTree by Hilton, y ahora pasó a ser The Legend, de Destination by Hyatt. El cambio, que supuso una inversión en infraestructura de aproximadamente US$ 3 millones, realzó las 124 suites que hay en este lugar. También cuenta con 3 restaurantes, una nueva barra de bar, un lobby renovado y piscinas mejoradas también.

En cuanto a la gastronomía, platos marinos destacan en la carta de Azul, el restaurante principal de The Legend. Sin embargo, nuestra recomendación va a ser un poco más amplia: el crocante de pollo, el chaufa de pescado (con pesca del día) y los piqueos con conchas de abanico (de la misma zona de la bahía de Paracas) y las causas con tartar de atún. Altamente recomendadas. Los postres y los cocteles de autor también son atractivos que no deberían dejar pasar.

THE LEGEND PARACAS RESORT DESTINATION BY HYATT

Av. Los Libertadores s/n - Paracas, Ica