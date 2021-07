Estados Unidos vs. Irán EN DIRECTO: con Kevin Durant, sigue el partido por los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Estados Unidos vs. Irán EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue ONLINE el duelo por la segunda jornada del Grupo A del baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El equipo dirigido por Gregg Popovich buscará reponerse tras un debut poco auspicioso con derrota frente a Francia. El juego está pactado para las 11:40 p.m. (hora peruana) y será transmitido por el canal de YouTube de Marca Claro. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos y videos del partido.

Estados Unidos vs. Irán: horarios

Perú: 11:40 p.m.

Colombia: 11:40 p.m.

Ecuador: 11:40 p.m.

México: 11:40 p.m.

Bolivia: 12:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Venezuela: 12:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Paraguay: 12:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Chile: 12:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Canadá: 12:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Estados Unidos: 12:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Argentina: 1:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Uruguay: 1:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Brasil: 1:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

España: 6:40 a.m. (miércoles 28 de julio)

Estados Unidos vs. Irán: canales y links

Estados Unidos vs. Irán: últimos resultados

Estados Unidos

Francia 83-76 Estados Unidos

Estados Unidos 83-76 España

Estados Unidos 100-80 Argentina

Estados Unidos 83-91 Australia

Estados Unidos 87-90 Nigeria

Irán

Irán 78-84 República Cehca

Irán 53-96 España

Irán 61-88 España

Irán 50-76 Japón

Irán 72-67 Japón

Estados Unidos vs. Irán: previa

El Team USA y su falta de juego fluido a nivel FIBA. El equipo dirigido por Popovich sufrió de sobremanera para hilvanar jugadas y dependió mucho de 1 vs 1 y lo terminó pagando muy caro: cayó en el debut frente a Francia por 83-76

El Team USA sufrió una debacle en el tercer cuarto frente a Francia, puesto que solo anotaron 11 puntos, dejando de lado la ventaja del primer tiempo y generando dudas en cuanto a su ataque. En una era del triple, el equipo de Popovich solo intentó tres triples y convirtió uno solo en aquel nefasto cuarto. Cabe destacar que Francia rotó muy bien en defensa para evitar que los estadounidenses consigan triples abiertos.

Ni el 1 vs 1 pudo funcionar para el Team USA debido a que Kevin Durant no estuvo tan fino (solo 10 puntos con un 4-12 en tiros de campo) y Devin Booker no fue la solución (4 puntos en 1 de 6 en tiros de campo)

Fue Jrue Holiday quien cargó con la ofensiva con sus 18 puntos y fue el único perimetral que aportó con buena defensa, pero eso no fue suficiente para un equipo que necesitará replantear algunos esquemas. Ahí la responsabilidad cae sobre Popovich, quien no ha sabido conducir al equipo estadounidense.

