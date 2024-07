Esta vez, la tradición tiene un toque aún más especial. Como ya sucede desde hace muchos años, todos los deportistas que participen tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Paralímpicos de París 2024 recibirán, como parte de su kit de bienvenida, un Galaxy Z Flip6 Edición Olímpica, el más moderno smartphone flexible de Samsung.

Esta colaboración entre Samsung y el Comité Olímpico Internacional no es nueva. La primera vez que la empresa surcoreana se involucró como auspiciador local fue en los juegos de Seúl 1988. Diez años después, Samsung se convirtió en auspiciador global y esto se ha visto reflejado a lo largo de varias olimpiadas.

En el Museo de la Innovación que Samsung tiene en la ciudad de Suwon, en Corea del Sur, se muestra esta vitrina con los diferentes modelos de antorcha que se usaron en cada juego olímpico en que la marca ha sido auspiciador global. Además, se muestra el modelo exclusivo de smartphone que Samsung presentó en cada ocasión. / Bruno Ortiz Bisso

Antes que los demás

Como se sabe, aunque la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos de París 2024 será este viernes, muchos deportistas ya se instalaron desde hace varios días en la Ciudad de la Luz porque algunas disciplinas ya iniciaron sus competencias.

Los deportistas recibirán un empaque conteniendo dos cajas. En una está el nuevo plegable de Samsung en edición especial. En la otra, una carcasa con una cubierta diseñada por la exclusiva casa francesa Berluti. / Samsung

Es por eso que, sobre todo en redes sociales, se han visto publicaciones de varios atletas mostrando sus nuevos teléfonos . La particularidad -además de tratarse de una edición especial- es que los deportistas son los primeros en tener este equipo, que recién ha salido a la venta en algunos mercados mundiales el 24 de julio.

El más moderno de su tipo





Aunque hoy existen en el mercado mundial muchas marcas con modelos de teléfonos plegables tipo ‘sapito’, o no cuentan con materiales premium, no tienen las mejores cámaras o no cuentan con el procesador más potente.

En el caso del Galaxy Z Flip6 no solo se acaba de lanzar mundialmente el 10 de julio, sino que cuenta con especificaciones que lo ponen en lo más alto de su segmento : procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12GB de RAM, 256GB/512GB de almacenamiento, cámaras principales de 50 y 12 megapíxeles, batería de 4.000 mAh, Android 14 y hasta siete años de parches de seguridad y actualizaciones de sistema operativo. Además, está repotenciado con la tecnología Galaxy AI, para aprovechar todas las funcionalidades que le permite hoy la inteligencia artificial.

Diseño exclusivo

La edición olímpica del Galaxy Z Flip6 tiene un exclusivo color amarillo en el que resaltan los anillos olímpicos y los aitos paralímpicos en dorado. Pero eso no es todo. En el empaque que reciben los deportistas hay dos cajas. Una lleva el smartphone y en la otra está la carcasa o funda Flipsuit exclusiva, diseñada por la maison parisina de lujo Berluti, con una combinación de colores vibrantes inspirada en los anillos olímpicos.

Experiencia móvil en el campo de juego

Tradicionalmente, los deportistas tenían prohibido llevar sus artículos personales a la ceremonia de premiación. Sin embargo, por primera vez, en París 2024 los atletas podrán llevar sus nuevos teléfonos al podio y utilizarlos para tomarse selfies y registrar desde su punto de vista (y no solo desde el de los fotógrafos acreditados) sus momentos más emotivos y de orgullo.

Pero no solo eso. Gracias a una tecnología exclusiva de Samsung, todos los selfies tomados por los atletas con sus Galaxy Z Flip6 Edición Olímpica serán mapeados, clasificados por deporte y subidas a la plataforma Athlete365 en tiempo real.