El próximo 28 de agosto, el mundo será testigo del comienzo de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Entre los atletas que competirán por la gloria, destaca la peruana Pilar Jáuregui, cuya historia promete emocionar al mundo. La campeona mundial de parabádminton busca conquistar un lugar en el podio de este prestigioso evento deportivo.

Originaria de Puno, Pilar enfrentó desde temprana edad una luxación congénita bilateral en la cadera que, a los 10 años, le hizo perder la movilidad en sus piernas. Sin embargo, lejos de rendirse, esta adversidad se convirtió en el catalizador para construir una extraordinaria carrera deportiva.

“El paradeporte cambió mi vida”, afirma la embajadora de Toyota del Perú, quien ha demostrado una versatilidad impresionante. Primero encontró su pasión en un campo de tenis, para luego formar parte de la selección nacional de básquet en silla de ruedas. Pero fue en el parabádminton donde alcanzó la cima, clasificando a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y ahora los de París 2024.

Durante los últimos 14 años, Pilar ha sido campeona panamericana, se alzó con la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos 2019 y, en 2022, alcanzó el segundo puesto mundial en la categoría WS WH2. El 2023 fue su año dorado: fue nombrada Mejor Parabadmintonista del Año y sumó dos medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago.

BUSCANDO LA MEDALLA

Tras su debut en Tokio 2020, Pilar llega a París 2024 con la determinación de subir al podio. Con su participación no solo busca llevar la bandera peruana a lo más alto, sino también inspirar a miles de peruanos a superar sus propios desafíos. “Estoy más preparada que nunca y con la firme convicción de dar lo mejor de mí. Todo el apoyo que he recibido de Toyota y mi equipo, mis entrenadores, me ha permitido llegar aquí”, expresa Jáuregui.

Su intensa preparación, respaldada por Toyota del Perú, incluyó entrenamientos en Lima y Hong Kong. A pesar de enfocarse en los Juegos de París, Pilar ya mira hacia el futuro con la meta de llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Sin duda, su trayectoria es un testimonio de que, con perseverancia y pasión, todos pueden alcanzar lo imposible.

Sobre los Juegos Paralímpicos de París 2024

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 se llevarán a cabo del 28 de agosto al 8 de septiembre y reunirán a más de 4,000 deportistas de 180 países. Este evento no solo representa una competencia de alto nivel, sino también una plataforma para centrar la atención del mundo en el deporte y la discapacidad, y promover un cambio social positivo. Toyota, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, contribuirá con más de 2,650 vehículos electrificados y 700 soluciones de movilidad eléctrica de último tramo, lo que reducirá las emisiones de CO2 en un 50% en comparación con ediciones anteriores.