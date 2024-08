Stefano Peschiera inmortalizó su nombre en los libros más importantes de la historia del deporte peruano, tras adjudicarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

LEE TAMBIÉN: Stefano Peschiera recibirá los laureles deportivos tras ganar histórica medalla en París 2024

El velerista peruano se subió al podio olímpico en la modalidad de dinghy masculino, y no ocultó su emoción.

“Esta medalla es un sueño cumplido que tenía desde los 5 años, cuando mi abuelo me enseñó a navegar. Esta medalla significa mucho orgullo y felicidad, fruto de un trabajo bien hecho y profesional”, dijo el destacado atleta nacional.

“Agradezco a todo un equipo, todo un país, a todas las instituciones y mis auspiciadores que me ayudan en las buenas y las malas”, agregó.

Por otro lado, Peschiera compartió los momentos previos al anuncio oficial que confirmaba su medalla de bronce en las aguas de Marsella.

“La verdad no lo creía. Tuve que confirmarlo en el bote que pone los resultados. Entré en llanto, hace muchos años era el objetivo que me había propuesto, y no sabía si en algún momento de mi vida lo iba a conseguir”, apuntó.

Peschiera hizo posible que Perú suba al podio olímpico tras 32 largos años y desate el júbilo en nuestra nación.

Cabe mencionar que, en esta competencia, el australiano Matthew Wearn logró la presea de oro, mientras que el chipriota Pavlos Kontidis la de plata.