Los años no pasan en vano y mucho menos para un luchador de la WWE. Pese a que hace diez años que no es un luchador a tiempo completo, las apariciones del Undertaker siempre cautivarán al mundo de la WWE. ‘The Deadman’ cumple 55 años y los recibe preparándose para la que podría ser la última lucha de su carrera: vs. AJ Styles en WrestleMania 36. Repasamos los 10 mejores momentos de la carrera del enterrador.

Su debut, en Survivor Series 1990

La mayoría de luchadores suelen debutar en House Shows o eventos semanales, dirigidos por una storyline armada por la parte creativa de la empresa de lucha libre. Sin embargo, ‘The Undertaker’ hizo su estreno en la WWF (World Wrestling Federation en ese entonces) en un PPV (pague por ver). Fue el histórico evento Survivor Series, uno de los cuatro grandes de la empresa dirigida por Vince McMahon. Apareció con el personaje que lo caracterizaría por casi toda su carrera: el hombre con poderes sobrenaturales.

Hell in a Cell vs. Mankind en el evento King of The Ring 1998

Este puede ser uno de los combates más extraordinarios que disputó The Undertaker en la WWE. Enfrentó al extremo Mankind en una celda de acero. El momento que quedó para la historia fue cuando lanzó desde arriba de la celda a Mankind, siendo uno de los highlights más repetidos en toda la historia.

WrestleMania 20: regresó para enfrentar a Kane

Tras una storyline bastante creativa, The Undertaker volvió “de la muerte” para enfrentar a Kane en WrestleMania 20. El luchador había sido enterrado vivo en un PPV anterior, por lo que la historia giró en torno a que The Undertaker estaba muerto. Kane no creía que estuviese vivo y se burlaba de él. La lucha, como era de esperarse, fue ganada por el ‘hombre muerto’.

Dos combates épicos vs. Shawn Michaels en WrestleMania 25 y 26

La rivalidad entre dos iconos de esta industria comenzó en la víspera a WrestleMania 25 y terminó con la lucha racha vs. carrera en WrestleMania 26. La storyline, los movimientos, la duración de ambas luchas, todo salió muy bien. Ambas son consideradas luchas de cinco estrellas y marcaron un hito para ambos luchadores. Si bien en la edición 26 de la ‘Vitrina de los Inmortales’ Shawn Michaels le dijo adiós a la lucha libre, estas dos contiendas quedarán en la historia.

El final de la racha en WrestleMania

Tras 20 combates ganados de forma consecutiva en WrestleMania, Brock Lesnar fue el encargado de dejar en shock al mundo tras romper la racha y dejar al Undertaker pasmado sobre el ring en un combate que será recordado por siempre. Los F5 de Lesnar fueron suficientes para conseguir la cuenta de tres y dejar congelado a toda la arena que no creía lo que acababa de suceder.

