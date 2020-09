Adesanya vs. Costa es el combate estelar de un nuevo UFC Fight Island desde Abu Dhabi. El neozelandés buscará defender su título de campeón de peso mediano ante el brasileño, invicto y actual número dos de la división. Sigue el MINUTO A MINUTO del evento.

El peleador de origen nigeriano se ha convertido rápidamente en una de las máximas estrellas de la UFC desde que se unió a la empresa en el 2018.

Adensaya vs. Costa: horarios y canales

Perú: 18:00 / 21:00 / ESPN

México: 18:00 / 21:00 / ESPN

Argentina: 21:00 / 23:00 / ESPN

Chile: 21:00 / 23:00 / ESPN

Colombia: 18:00 / 21:00 / ESPN

Ecuador: 18:00 / 21:00 / ESPN

España: 23:00 / 2:00 / DAZN

E.E.U.U: 16:00 / 18:00 / ESPN y Fox Sports

Luego de vencer a Derek Brunson y Andreson Silva, Adesanya derrotó a Kelvin Gastelum en una de las mejores peleas del año. Luego derrotó a Whittaker por el título indiscutible frente a 57 mil fanáticos. Ahora, busca otra actuación excepcional para convertirse en el primer ser humano en derrotar a Costa.

La estrella brasileña tiene un récord de 13-0 y no piensa dejar ir esta oportunidad. Hace unas semanas sorprendió con sus declaraciones, prometiendo knockear a Adesanya.

"No estoy entrenando para ganar esta pelea por decisión, estoy entrenando para destruirlo… Voy a terminar la pelea y no va a ir a los jueces. Voy a destruirlo. Él no llegará a la tercera ronda”, explicó.

“Trabajé para cortarle la cabeza… lo borraré”, agregó.

Por su parte, Adesanya reveló su estrategia para derrotar si problemas a Costa: “Lo golpearé en la cara tantas veces como sea posible. Y también patearlo, hasta que derribarlo. No siento nada personal en esta pelea”

CARTELERA ESTELAR

Campeonato de peso mediano: Israel Adesanya vs Paulo Costa

Israel Adesanya vs Paulo Costa Campeonato de peso semicompleto: Dominick Reyes vs Jan Blachowicz

Dominick Reyes vs Jan Blachowicz Peso mosca: Kai Kara France vs Brandon Royval

Kai Kara France vs Brandon Royval Peso gallo femenino: Ketlen Vieira vs Sijara Eubanks

Ketlen Vieira vs Sijara Eubanks Peso pluma: Hakeem Dawodu vs Zubaira Tukhugov

