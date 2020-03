WrestleMania 36 ya ha sido grabado en el Performance Center y los numerosos spoilers comienzan a llegar conforme pasan los días. Si bien Fox Sports, cadena que transmite oficialmente SmackDown, confirmó que Roman Reigns no lucharía ante Goldberg, el último reporte indica que “The Big Dog” si estuvo en el Performance Center, pero no luchó.

El magno evento, por decisión de WWE, será emitido el sábado 04 y domingo 05 de abril, en el Performance Center, sin público. Tras ello, se conoció que WrestleMania 36 sería grabado semanas antes para evitar contratiempos en los días previos debido al COVID-19.

Ayer, la cadena FOX Sports, confirmó que Roman Reigns quedó descartado para la lucha que se pactó frente a Goldberg por el Título Universal de la WWE. Ante ello, una información comenzó a merodear en las últimas horas.

Hugo Savinovich, ex narrador de la WWE, comentó que “The Big Dog” si apareció en el Performance Center para la grabación de WrestleMania 36; sin embargo no luchó.

“The Usos, que son familia de él, le informaron que The Miz estaba enfermo; sin embargo, le permitieron entrar al Performance Center. Una vez que se enteró, le informó a WWE que no quiere comprometer su salud”, informó Hugo.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

MÁS EN DT