Correr por bellos escenarios, compartir con grandes amigos y terminar el recorrido con una cerveza ¿difícil de creerlo, no? No importa de dónde provengas ni cuántos kilómetros tengas en tu historial, todos los pasos son bienvenidos en Beer Run Perú.

Pero antes de conocer a este apasionante grupo, retrocedamos al año 2007 y situémonos en Filadelfia para conocer la historia de David April, fundador de “Fishtown Beer Runners”. En esa época David tenía 42 años y acababa de divorciarse. Una noche algo en su interior lo obligó a correr hasta el final de su cuadra, se sintió muy exhausto pero a la vez tan feliz, que decidió unirse a algún club de running, pero no encontró ninguno para novatos, así que llamó a su amigo Eric Fiedler para correr juntos.

Durante un entrenamiento, Fiedler le comentó que había leído el estudio del profesor Manuel Garzón de la Universidad de Granada, que indicaba que beber cerveza, moderadamente, contribuye a la recuperación de la hidratación del deportista.

Los amigos no dudaron en poner a prueba el estudio y después de rigurosos “experimentos”, April pensó que sería bueno compartir sus hallazgos, dando vida a un movimiento que ha brotado en distintos países de Europa y Sudamérica, y que desde hace 5 meses aterrizó en nuestro país gracias a la iniciativa de Fernando de la Torre Ugarte, fundador de Beer Run Perú.

"La meta es tener grupos en provincias y muy pronto celebrar el primer 5K Beer Run con un mini festival de cerveza incluido, esperamos con muchas ansías su realización", señala su fundador.

Al igual que David, un impulso por encontrarse a sí mismo, lo llevó a Fernando a emprender un nuevo rumbo: “Fui a Europa para hacer una maestría de Gestión Deportiva porque quería cambiar completamente de rubro. Cuando viví en Barcelona, al principio no conocía a nadie, así que busqué la forma cómo distraerme y encontré a Beer Runners (Barcelona), era un tema innovador y quería ver si me llamaba la atención, fui a correr una sola una vez y la verdad que me gustó muchísimo. Dije, esto es algo que tengo que traer a Lima”.

De la Torre regresó convencido que tenía un buen formato entre manos que podía adaptarse perfectamente a nuestras costumbres. Hizo pruebas con tan solo 6 amigos y obtuvo opiniones divididas: a unos les encantó la idea, a otros les pareció “raro”. Paradójicamente, ahora son ellos los que no pueden dejar de ir porque les atrae el sentido de compartir.

Para Beer Run Perú, el running y la cerveza pueden ser compatibles cuando prima la responsabilidad.

“La cerveza no es el fin, nuestro fin es correr y conocer nuevas personas. La cerveza solo es un catalizador que ayuda a que compartas con el grupo. El límite lo pone cada uno y lo pone el deporte, el running mismo es un estilo de vida saludable”,

Fernando de la Torre Ugarte, creador y fundador de Beer Run Perú.

Incluso hay corredores de Perú Runners que también se han enganchado con el binomio running y cerveza. “Muchos hacen 10 kilómetros y finalizan con nosotros con 4-5k…Como ellos me cuentan: ‘Entrenamos todos los días, nos matamos por cumplir un objetivo y mejorar tiempos, pero venimos a relajarnos, a salirnos de la rutina y a desestresarnos también del trabajo’, es una de las cosas que más me gusta del grupo”.

Unirse es muy fácil, solo regístrate y sigue las publicaciones en redes. Generalmente son tres salidas al mes (dos jueves y un sábado). Este 7 de noviembre celebrarán una nueva salida, te contamos cómo ser parte de ella.

Coordenadas

Fecha: jueves 7 de noviembre

Hora: 8:30 p.m.

Lugar: Pentagonito de San Borja